北京觀察》居住證、定居證、身分證差在哪？國台辦一次說清楚，台胞證落地簽口岸增加到100個

大陸國台辦今日舉辦例行記者會，整場記者會的焦點就對「台胞證申領及台灣人落戶定居大陸」等議題進行詳細說明。現場也有提問「此次意味頗深的重復上述議題是承認『兩岸雙重戶籍』？」國台辦發言人張晗重復「兩岸同屬一個中國的原則」，並對相關申領條件作出明確且十分細緻的答覆。

再談「居住證、定居證、身份證有何不同？」

國台辦表示，台灣居民居住證則像是一張臨時來大陸長久工作和學習的有效證件，一般居留時間較短，如大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一，自願申領。申領者需填寫《港澳台居民居住證申領登記表》，交驗本人台灣居民來往大陸通行證，向居住地縣級政府公安機關指定的公安派出所或戶政辦證大廳提交本人在大陸的居住地住址、就業、就讀等證明材料即可正常辦理。

定居證則是對有意願落戶大陸的台灣居民提供長久居住證明，申請人申請時應當提交《台灣居民來大陸定居申請表》、本人證件照片、有效的台灣地區身份證和出入境證件、以及與申請事由相對應的證明檔等材料。

大陸居民身份證則是辦理了大陸地區戶籍後，依法取得的與大陸居民同等有效的證件，取得大陸身份證的同時，意味申請者「自願放棄」台灣地區的戶籍。

口岸便利化程度增加至 100 個，包括北京和深圳地區

由於台灣政府不承認大陸地區的戶籍，現階段大陸地區不斷強調此舉，外界認為頗有「統戰」的意味；但從便利化的角度來看，大陸幾乎所有識別證件的機器都優化了對台胞證等相關證件的識讀。此外，國台辦今日還宣佈從11月20日將可簽發一次有效台胞證的入境口岸數量增加至100個，增加了北京首都機場、深圳皇崗、新疆霍爾果斯和廣西友誼關。

