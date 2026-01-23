北京觀察》川普瘋狂「買格陵蘭」之際，中國卻抓住了在達沃斯論壇上的機遇

美國總統川普（Donald Trump）1月21日（當地時間）於瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）上，揭露了美國與北約（NATO）針對格陵蘭（Greenland）未來定位所達成的協議框架。正值全球對關鍵礦產需求快速攀升，尤其稀土供應鏈成為人工智慧、電動車、半導體與國防工業的核心戰略資源，川普的這一舉動彰顯美方評估格陵蘭島地緣政治與礦產布局的動作明顯加速。

正當中國不再打算把稀土賣給美國的時候，川普政府不得不把「鷹眼」瞄向北歐地區。但川普似乎很明白一點，若是動用武力「收購」格陵蘭島勢必會招致歐洲盟友的集體反對，就在幾天前，他還拒絕排除動用軍隊來確保對格陵蘭島的所有權，並在網上發布了一張格陵蘭島被美國國旗覆蓋的照片，身後站著美國副總統范斯和國務卿盧比歐的圖片。圖中指示牌寫著：「格陵蘭島 2026年成為美國領土。」

川普「買島」中國不為所動，但很警惕美國在自家北極基地門前活動

正當所有的目光瞄向美國時，中國卻顯得十分低調。一方面這次參與達沃斯世界經濟論壇由中共副總理何立峰親自出馬，改變了以往由中共政治局常委出席的慣例；另外一點，根據中共此前頒布的「十五五」規劃來說，如何更好的吸引外資進入中國，成關鍵問題。中共副總理何立峰與美國財政部長貝森特會晤時也罕見性批評道「少數國家不應該享受特權」。

何立峰表示「個別國家的單邊作法與貿易安排，明顯違反世界貿易組織的基本原則與規則，嚴重破壞國際經貿秩序。」他還稱：「規則面前應當人人平等。極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則。」

何立峰的這番話似乎向美國表明，中國不會參與美國在格陵蘭島的任何行為，但是不要損害中國在北極圈附近的利益。事實上，早在2018年，中國就率先關註格陵蘭島的戰略地位，那個時候，川普正值第一任期，對中國的關稅戰才剛剛開始，因此中國方面更在乎的是，如何抵禦來自美國的軍事基地盯梢。

中共副總理何立峰與美國財政部長貝森特會晤時也罕見性批評道「少數國家不應該享受特權」。（美聯社）

在2018年，中國將遙遠的格陵蘭島視為其極地絲綢之路上至關重要的驛站，也就是那個時候格陵蘭政府已決定建造三座能夠搭載大型客機的巨型國際機場，而中國正參與競標。

從表面上看，中國在這場瘋狂的「買島」活動中始終保持著低調，從昨天、前天、今天的中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆始終強調著中國政府相同的立場「中方一貫主張按照《聯合國憲章》宗旨和原則處理國與國之間的關系，所謂的「中國威脅」毫無根據，中方反對無中生有、拿中國作為謀取私利的借口。」

這意味著中國希望在這場「鬧劇」中保持一個十分中立的立場而不是與俄羅斯及其政治盟友參與進來，畢竟北京距離格陵蘭島有近30000多公裏。

美國大張旗鼓的「買島」真的是為了那點礦產資源？

格陵蘭島擁有200萬平方公裏的巖石和冰，是世界第12大領地，是地球上人口密度最小的地方。其中，88%的人是因紐特人，大部分人是丹麥人，丹麥人早一千年抵達這裏，而因紐特人在幾個世紀後到達。

雖然人口和商業規模較小，但是關鍵礦產的儲量卻很驚人。尤其是在中美關稅大戰不確定的因素下，美國為保持「優先的領導位置」必須尋找可替代中國稀土的來源，而格陵蘭島就被關注到了。而格陵蘭雖被評估蘊藏大量關鍵礦產，包括金、鐵、銅、石墨，以及鍺、鎵等高科技必需金屬，但因地處偏遠、氣候嚴峻與環境法規限製，開發進度緩慢。USGS分析指出，2023與2024年該地稀土開採量皆為0噸，顯示資源尚未實質轉化為供應能力。

2026 年 1 月 17 日，格陵蘭首府努克（Nuuk）爆發示威活動，大批群眾走向美國領事館，抗議美國總統川普意圖併吞格陵蘭的政策。（美聯社）

強調「非中稀土供應」是川普政府在今年的首要任務，而美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則表示華盛頓正在考慮在川普今年4月與習近平會面以前，先行與北京展開新一輪貿易談判，包括科技、稀土磁鐵等「非高度敏感性」的貿易項目。

如此來看，川普關注格陵蘭島似乎只有這點礦產資源，但實際上後續美國政府將在這裡設立永久軍事設施。2004年，美國與丹麥對一項較早的防務協議作出修訂。該協議賦予美國廣泛的軍事準入權，並明確將格陵蘭認定為「丹麥王國的平等組成部分」。

翻看歷史文件，早在1916年，丹麥以2500萬美元黃金的價格將如今的美屬維爾京群島出售給美國。其中有一項條款寫道：「美利堅合眾國將不反對丹麥政府將其政治和經濟利益擴展至整個格陵蘭。」

若是「購買」成功，這對於中俄兩國及北約來說，將是一種新的威脅。

這一次，中方代表團隊在瑞士達沃斯與美方接觸也像是「川習會」前的一次探風，但能否最終成行要看雙方團隊的最終評估。實際上，在「後川普時代」整個世界的秩序正在變得非常陌生，這並非來自中國或是第三世界國家的影響，更多是來自西方資本主義陣營內部的混亂。

