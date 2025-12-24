北京觀察》年輕人只逛不買！中國推「信用修復」新政，養出下一批壞帳風險？
臨近年底，中國各地相繼出臺各項促進消費和提振收入的措施。從目前來看，刺激消費是大，提振收入是小，但相較於前幾個月官方將側重點放在促進消費上，這一次北京方面也看到收入對於消費改善的重要性。有大陸經濟學者指出「若是對底層勞動者的收入提升1%，那麽在日常生活必需品的支出上則會增長3%-5%，這對於企業、消費者個人和政府而言都是好事，但對於提振收入的措施為何現在才擺上臺面，引發各方深思。
依照目前，拖垮中國經濟低迷增長的主要領域是零售業，「只逛不買」成為許多民眾在節假日消遣的大體趨勢。「不是買不起是根本沒錢買」這句話在「小紅書」最近成為一個新梗，原本作為消費主力群體的年輕人而言，在薪水無法按時發放和未來收入預期下降的情形下，存比花顯得更為重要。
在前期中國央行推出個人信貸貼息消費政策效果寥寥的情形下，決策者們似乎意識到與其提供「超前消費」的便利不如從修復徵信上入手，這項政策可以有效鼓勵逾期債務人歸還欠款，提高資產質量，同時有望對消費形成良性循環。不過，也有觀點認為「若是銀行繼續貸款給信用修復的借款人，會不會增加違約風險？」
救急不救貧，信用修復政策已不是一時之策
早在中國實施三年疫情封控期間，大陸銀行業就陷入了不良資產惡性循環的境地，一些民眾因極端封控的原因失去了工作，為了生存就要向銀行貸款，也曾發生了在疫情期間不少貸款民眾因銀行步步緊逼屢屢發生重大治安事件。在2023年到2024年，中國央行發文稱「對疫情期間涉及的貸款予以延緩執行還款」，在無任何收入來源的情形下，銀行貸款償還率就持續走低，最後倒逼大陸各家商業銀行對貸款人抵押的房產進行「售賣」以增加銀行自身的資金流動。
此次，中國央行提出的信用修復政策正是對上述提到的問題提出進一步的解決措施，大陸央行稱「對於2020年1月1日至2025年12月31日期間，單筆金額不超過1萬元人民幣的逾期，借款人將迎來一次性信用修復的機會：個人於2026年3月31日（含）前足額償還逾期債務的，央行徵信系統將不予展示。」
從政策適用範圍來看，個人經營貸、房貸、消費貸、信用卡等業務類型；從貸款機構方面，無論是在銀行還是花唄、借唄、京東白條，以及通過助貸機構進行借款存在逾期，只要接入了央行徵信系統，都適用此政策。
徵信變花，職業背債人將成焦點
另外，大陸央行此次設定的期限為「單筆一萬元」，則在官方看來很好的覆蓋了大多數人的消費習慣，但也有民眾指出「看似10000塊不多，但在現實是，絕大多數所謂黑戶，都是欠了幾千塊錢而已，因為幾千塊而放棄了徵信，那是真的缺錢到難以生存的地步了」；部份欠款較多的負債人則會透過中介機構找到一些「背債人」將債務一次性轉移，中介會通過偽造收入證明、房產材料等虛假資質包裝客戶，再從銀行套取貸款，隨後按比例分成，「職業背債人」可拿到30%—50%的金額。
長期以來，中國個貸逾期率雖然近期有緩慢擡升，但從全球範圍內看，依然是極低的，美國的30天逾期率和嚴重逾期率分別是2%和4%左右，而歐洲主要國家也有0.5-1%。
