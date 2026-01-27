北京觀察》張又俠落馬陰影未散！中國省級「兩會」密集開場，反腐考驗地方忠誠

本周中國各地進入省級「兩會」時間，綜合多地首日發布的相關公報顯示「做好編製地方『十五五規劃綱要』和『從嚴治黨打擊反腐』為主要議題；而在一些共軍軍區駐紮的省份則是額外強調有關「軍民融合共建」方面的議題。

據悉，北京市政協十四屆四次會議將於1月24日召開。隨後，河北、河南、天津均將於1月25日召開當地的政協、人大會議。按照慣例，中國地方省級政協會議往往在省級人大會前1天或2天開幕。部分省份尚未公布當地兩會開幕的具體日期，例如，廣東、遼寧、陜西等地的人大會召開時間為「1月下旬」，江蘇、上海、內蒙古等定於「2月上旬」召開人大會。

除加強地方反腐敗工作外，大陸各地政府工作報告也備受關注。綜合梳理發現，民營經濟、新興產業、鄉村振興、台胞便利化等，是各地征求意見建議的關鍵詞。另外，教育、醫療、養老等民生領域一直是省級地方兩會輿論場中的熱門話題。

地方兩會召開，學者分析助力中國經濟發展在於「縣域經濟」

澳洲中國政經學者司令在受訪時指出，今年地方省級「兩會」更多是聚焦「縣域經濟」的發展，這與中國央行在前不久發布的文件說法一樣，要「激活三四線城市、特別是農村地區的消費發展」。與此同時，在農歷傳統春節到來之際，各地也加大力度釋放出「消費優惠政策」，尤其是近期新一輪的「財政補貼消費」模式成為一大亮點，亮眼的商品就是即將開售的大陸版本的iPhone 17 AIR，在使用完相關優惠券後可比原價減少近2000元人民幣。

受訪學者指出，中共高層認為現階段農村地區消費能力要加強釋放，但對於大陸農村地區來說，社保體系的完善很大程度上決定了消費規模。此外，近期眾多在陸外資企業如星巴克、漢堡王將在今年下沈到大陸三四線城市開店，這些地方的經濟增長將會成為今年中國經濟發展的一大亮點。

縣域經濟本身從新冠疫情解封之後，一直處於低速增長期。但是，在很多一線城市的消費疲軟之後，這些縣級市卻成為新的增長市場。

在大陸社交媒體小紅書上，一些在大城市打拚的年輕人回到家鄉縣城後發現，自己卻成為最「窮」的那個。一位來自河北某地級市的民眾在受訪時指出，現在回頭看縣城的發展，似乎這些人更加有錢。這位民眾指出，在縣城自己吃住在家裏，平時花銷也就是逛街購物。

如此來看，在縣城生活的中國年輕人似乎在過「逍遙的資本主義生活」。一般在中國縣城能夠就業的方向很狹窄，多數是考公務員或者在一些地方國企工作，能夠進入這些崗位工作多數是「家裡有些關係」，也稱之為「縣城婆羅門」。

中共地方官僚難躺平，大規模打擊反腐同時需重擔責任

中共河北省「兩會」召開。（翻攝自河北長城新聞網）

除各地注重本地經濟發展外，還突出強調反腐問題的重要性。在今年大陸河北省「兩會」上，中共省委書記倪嶽峰在發言中提到「兩個維護、兩個確立」問題更加突出。這意味著，作為「首都政治護城河」的河北省，確保中南海的政令能夠落實到位。在北京市、浙江省的兩會上均有提到類似內容。

撼動各界的中共軍委副主席張又俠被官宣「落馬」一事還未徹底平息，省級「兩會」的召開無疑是對地方政府一次「忠誠度」的測試。此外，地方省級「兩會」的召開也是摸清本地政治派系一次較為集中觀察期，特別是在對台任務較為繁重的河南、福建、浙江、河北等省份，一些涉及台企、台胞的政策也需重點關注。

此外，結合前期在中共黨校對於省部級官員的講話來看，地方官員要想繼續躺平似乎變得越來越艱難，一方面今年中國經濟發展成為最關鍵的一年，涉及兩岸關系和中美關稅大戰等問題變得更為突出；另外一方面，恰逢各地黨政系統換屆選舉的關鍵時期，中共高層對地方官僚進行政績考核的標準要更加多元化。



