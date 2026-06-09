北京觀察》從總理座上賓到一夕禁言！追覓科技CEO俞浩遭國資「全面摸排」，百億家電巨頭觸碰了政治紅線？

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中國智能家電明星企業追覓科技（Dreame Technology）近日意外捲入輿論漩渦。6月5日，追覓科技創始人兼CEO俞浩的微博帳號突然被平臺以「違反相關法律法規」為由實施禁言。幾乎同一時間，網路流傳多份地方政府內部文件與工作截圖顯示，長三角部分地區國資系統正摸排轄區企業與追覓科技之間的合作項目、投資規模以及財政資金參與情況，引發市場高度關注。

曾經作為大陸國務院企業家座談會的俞浩，如今卻面臨被「出局」的危險。這位清華大學航天專業出身的創業者，其個人命運的急轉直下，不僅折射出大陸高調企業家在言論與資本擴張上的紅線，也凸顯了民營企業與地方國資深度綁定模式潛在的風險。

從掃地機器人冠軍到資本市場寵兒到「網紅」CEO的崛起

追覓科技（Dreame）成立於2017年，核心技術源於清華大學「天空工場」。公司以高速數字馬達、智能算法和運動控制技術起家，切入清潔家電賽道，主打掃地機器人、吸塵器、吹風機等產品，深耕海內外市場，曾多年保持高速增長。憑借自研10萬轉高速馬達等突破，它一度被視為打破戴森等外資壟斷的國產代表，在小米生態鏈加持下實現規模擴張。

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然而，近年來俞浩的風格大變。自2025年起，他頻繁活躍於社交平臺，高頻發文、打造個人IP，走上「網紅式營銷」路線。誇張表態層出不窮：喊話行業高管加盟、拋出「萬億市值」、甚至宣稱要打造「人類歷史上首個百萬億美元公司生態」。今年4月，他連續發文指責平臺規則；5月更因「不喜歡追覓的都是loser」等言論引發全網批評，被迫公開致歉。

中國正投入數百億美元推進其在人形機器人領域的雄心，這讓中國機器人製造商得以藉助國家補貼發展壯大。（圖片來源：華爾街日報）

根據俞浩近期在公司內部講話披露的數據，2026年第一季度，追覓掃地機器人已同時拿下全球銷量與銷售額第一的位置。

在中國科技產業中，追覓長期被視為「硬科技新貴」，也是地方政府爭相引入的明星項目之一。

從座上賓到出局邊緣：中國民營企業生存邏輯的鏡像

今年1月，中國國務院總理李強主持召開專家、企業家代表座談會，聽取政府工作報告及「十五五」規劃意見建議。作為新經濟企業代表之一，俞浩受邀出席相關活動，被視為大陸新一代科技企業家的代表人物之一。

在中國政治語境中，能夠進入國務院高層座談會名單，本身就意味著企業獲得相當程度的官方肯定。不僅如此，過去一年間，俞浩頻繁出現在央視節目、大型產業論壇及國際商業活動中。追覓也被塑造成中國製造業升級和科技出海的成功案例。

目前最受關注的，並非俞浩個人微博被禁言，而是地方國資系統傳出的摸排動作。

根據最新披露的信息，相關統計內容涉及合作項目、投資金額、財政資金投入情況以及項目經營現狀等多個方面。值得注意的是，追覓近年來的發展路徑高度依賴地方政府產業基金及國資平臺支持。

2025年8月8日，中國北京2025世界機器人大會首日，一台人形機器人手持中國國旗。（美聯社）

隨著企業從掃地機器人不斷擴張至汽車、無人機、顯示器、智能家電等多個領域，外界對於其投資模式和資本運作方式也開始出現不同聲音。

過去數年，大陸地方政府普遍以產業基金方式扶植科技企業成長。然而自2024年以來，中央持續強化對地方政府投資基金、國資投資效率以及財政風險的監管要求。在這樣的背景下，即便此次摸排最終被證明只是例行統計，也顯示出地方國資對於明星項目的風險審查正在加強。

俞浩並非孤例。過去幾年，中國多位高調企業家曾獲官方高規格接見，象徵政策支持民營經濟。但當言論越界、擴張觸碰地方財政紅線或宏觀調控底線時，監管「剎車」往往來得迅猛。俞浩從航天極客到「狂人」CEO的轉變，映照出大陸民營企業在技術創新與資本敘事間的張力：一方面依賴國資輸血求規模，另一方面個人IP營銷易招致輿論反噬與規範。

狂飆擴張：955家公司與地方國資的「以投代招」

追覓的野心遠不止清潔家電。近年來，公司通過「天空工場創投」平臺快速布局汽車、機器人、晶片、衛星網路乃至載人飛行器等多元賽道。據公開數據，其成員企業一度膨脹至955家，關聯創投基金管理規模超250億元，覆蓋多個地市，幾乎都有地方國資參與。

這種模式典型「以投代招」：追覓與地方國資共同設立產業基金，國資出資占比高（如紹興、寧波等地基金中國資占比顯著），資金反哺追覓生態項目，並在當地落地生產基地或子公司。表面看是政企合作、產業落地；深層則是民營企業借助財政資源實現無邊界擴張。俞浩曾公開強調中國創業者需在「做夢」與「活下去」間平衡，但外界質疑其高調敘事背後，是否存在套取補貼、風險轉嫁地方財政的隱憂。

過去十年，中國官方強調培育科技創新企業，大量明星創業者被塑造成國家創新戰略的代表人物。

但隨著地方債務壓力上升、產業基金擴張過快，以及部分企業跨界投資引發風險爭議，監管重點正逐漸從「鼓勵擴張」轉向「防範風險」。在這樣的背景下，即使是曾經進入國務院企業家座談會名單的明星企業家，也並不意味著擁有永久性的政策安全保障。

對於追覓科技而言，這可能已經成為其成立以來最敏感的一次政治與資本雙重考驗。

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