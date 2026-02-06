北京觀察》從鍵盤政治到「境外敢死隊」：被台灣情報網鎖定的普通人，如何淪為「反動勢力」棋子？

大陸國安部今早公布一起涉及臺灣情報人員被抓獲的案例。陸國安部指「大陸人員彭某某因長期接受境外反華敵對勢力滲透影響，逐漸形成了反動思想，並被臺灣情治機關人員李某某利用，在網絡組黨結社，在線下違規集會示威，危害政治安全」。

上述二人因「顛覆國家政權罪」抓捕。按照大陸刑法和《反間諜法》的規定，顛覆國家政權罪屬於重罪，一般可獲刑5到10年；與之類似的「煽動顛覆國家政權罪」則可獲刑三至七年不等。按照大陸國安部公布的十分簡短的案件細節判斷，二人應該是被「線索提報」抓捕，但是這起案件卻很少被大陸官媒報導。

與之公布的第二起案例是一則大陸公民被「境外敵對反華組織」蠱惑赴外充當「敢死隊」的案例，這起案件的案發時間據推算因是去年五月份或五月份。大陸國安部指出「這起由某境外敵對組織蠱惑境內人員赴外從事危險活動，進而被當地極端武裝分子綁架殺害的惡性事件」。

奇怪的是，這兩起案件都並未公布詳細細節且為有任何媒體跟進報導，相關搜索也無結果。

不過，類似事件在幾年前曾發生過，比如2016年10月，中國公民李欣恒、孟麗思等13名境內信眾由Inter CP派往巴基斯坦，以教授中文為名進入Inter CP在當地開辦的語言培訓中心，頻繁到卡拉奇、奎達和拉合爾等地區高校、公園、居民區非法傳教，客觀上造成「宗教沖突」，當時大陸國安部稱「這是一起由H國基督教組織Inter CP蠱惑境內信眾赴巴宣教，進而被極端武裝分子綁架殺害的惡性事件」。



