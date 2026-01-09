北京觀察》從門羅主義到唐羅主義：美國把中國趕出拉美後院，「炮艦外交」捲土重來？
馬杜洛與他長年的政治伴侶、委內瑞拉「第一戰鬥員」（First Combatant，馬杜洛對妻子的稱呼）西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）本周一共同現身紐約南區聯邦法院，但是對於這對夫婦的審判要等待數月或者一年。在法院之外，全世界各地都在對川普政府展開的「旋風抓捕」行動各執一詞，連中共領導人習近平也罕見性的連續在周一與愛爾蘭總理會晤和周二與韓國總統李在明會晤時均都「不點名」的批評美國的這項做法。
川普在抓捕行動後，也透過發言人對委內瑞拉表示，要清除中國、俄羅斯及伊朗的勢力，美國要接手委內瑞拉。如此看來，這很像是20世紀之初「炮艦外交」的結果，「弱國無外交」的寫照被發揮的淋漓盡致。
而「炮艦外交」對中國並不感到陌生。從八國聯軍進京城到中日甲午戰爭，再到日本侵華戰爭的爆發，中國人始終對這種「列強」般的手段極為恐懼與憤怒。到1953年朝鮮戰爭，美軍雖被共軍給擊退，但是在後續十多年的時間裡，越南戰爭、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭等等都能看到美軍的身影。到了21世紀，即便共軍整體裝備力量的提升也讓許多中國人存在疑問，若是開戰，中國真的能抵禦美國的攻擊？
充當世界警察一直是美國多年來一貫的作風。按照中國外交部的說法是「美國到處煽風點火鼓動世界混亂」。從中國媒體後續的報導中可以發現，關於馬杜洛被抓走的事情，全然是美國行使單邊主義對國際秩序衝擊的結果。但在中國民間也有觀點認為是「委內瑞拉反對派在與美國政府做的一項交易促使這樣的局面發生」。
門羅主義到唐羅主義的變化，反應中美在拉美地區衝突中新格局
有關門羅主義的措辭近來也成為中國社會聚焦該事件的熱詞。所謂「門羅主義」是以時任美國總統詹姆斯·門羅（James Monroe）的名字命名，最根本的原則是「新興強國美國將美洲視作自己的勢力範圍，不讓老牌的歐洲殖民宗主國干涉拉丁美洲的事務」。現在進入川普時代，美國正逐漸收緊對外援助的戰略策略，轉而開始註重自身發展如何，雖然這樣會使得那些來自第三世界國家流亡美國的人士感到擔憂，但對於美國自身而言，像中國、俄羅斯、伊朗這些被美國認為是「強權國家」的不斷崛起，給其在全球帶來的影響是難以估量的。
正如美國《國家安全戰略》在有關西半球章節的結尾表達「我們應該盡一切努力，將在該地區開展基礎設施業務的外國公司驅逐出去」。這意味著未來拉美地區的政治秩序將在「唐羅主義」的影響下發展。
黨媒《北京日報》在一篇社論中指出，在扶持傀儡政權的同時，放任美國資本巨頭對這些國家的經濟進行敲骨吸髓式掠奪，使其淪為經濟結構單一、政局極不穩定、高度依賴美國經濟體系的「香蕉共和國」。
中國一直是美國在拉美地區的最大競爭對手，無論是「一帶一路」還是扶持那些反美政治力量的存在，中國的身影一直存在。
中國現代國際關係研究院研究員李巖也提到，傳統「門羅主義」更多通過政治和經濟手段來維護美國在拉美利益，而川普更加注重軍事力量的直接運用和快速反應，對委內瑞拉等國頻繁進行軍事訛詐，加勒比地區儼然成為美國發動新一輪低烈度戰爭的中心。
從早期中國石油公司進入古巴、委內瑞拉再到後來中鐵集團援助拉美國家基礎設施建設。中國正以一種看似不需要「政治條件」的方式在拉美立足，而美國對待拉美國家的方式更直接且更具有「資本主義化」的特徵。
到底是「中國人的美洲」，還是「美國人的美洲」？
從毛澤東時代起，中國就十分重視與拉美地區的聯系。這似乎源於當時中國與拉美各國同處於「第三世界」國家有關。時至今日，在拉美國家的大學裡，毛澤東思想和鄧小平理論依舊是研究中國發展模式的「座上賓」，可見中國對拉美帶來的不止是物質上的幫助，也有潛移默化的輸出政治思維。
再來看以「商業治國」思維的川普，與拉美各國的交往方式更被視作是「一門生意」，一手交石油資源一手給予解除封鎖。對於川普而言，進入2026年，拉美地區的問題不止是美國國家的問題更是對他個人支持率的體現。
在北京方面看來，對於門羅主義的異化邏輯，始終圍繞著「美國利益優先」的核心。當拉美國家的發展觸碰美國資本利益，或出現不符合美國預期的政治傾向時，這一原則便會被激活。
從馬杜洛夫婦被捕後，委內瑞拉反對派的反應就能看出，任何被美國所影響並灌輸民主價值觀的政治力量都會成為「顛覆政權」的有效工具。
對於中國而言不僅要防範美國的顛覆主義復辟，更要突破西方國家在層層限製中的「全球外交」工作，而拉美地區正是其中的一個目標。
美國對於中國該地區的影響力在不斷擴大感到十分不安，清理後院則是給中國還有俄羅斯一個很明確的警告。
而在北京方面看來，美國以創建國內法律框架為由，通過簡單話語變化就極大擴充美國司法管轄權的方式，使得任何國家都可能成為美國的幹預目標。這是「唐羅主義」下美國所塑造國際秩序、國際規則的危險性所在。
更多風傳媒報導
其他人也在看
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 176
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 174
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 46
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 181
只想選舉不想施政 賴清德才真正「浪費時間」
賴清德總統元旦談話批評在野黨發動對他的彈劾是在「浪費時間」，並質疑在野黨不做正事，至今不審查國防特別預算和中央政府總預算。民進黨規劃透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布三軸線」，下鄉宣講訴諸民眾。賴清德批評在野黨「浪費時間」，實則真正浪費時間的正是賴清德執政團隊。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 77
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 129
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 1 天前 ・ 27
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 22 小時前 ・ 21
日本參議員石平訪台「給習近平補上一拳」矢板明夫：戳破中共謊言
[Newtalk新聞] 遭到中國制裁並禁止入境的日本維新會參議員石平近期訪台，6日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，中國的「制裁」對他無效。硬生生戳破中共那套「台灣是不可分割一部分的謊言」，讓北京當局氣炸又無法反駁，只能跳針罵石平「宵小」，稱其言論「不值一提」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫狠酸，中共批石平不值一提，那當初為何要大動作制裁，前後邏輯根本不通，相反地還證明了石平訪台對北京而言絕非「小事」！ 矢板明夫9日凌晨在臉書寫道，石平訪問台灣，可以說是一場高度密集、同時也極具象徵意義的政治行程。8日下午拜會外交部，與外交部長林佳龍深入交換意見，並在林佳龍陪同下前往總統府，參觀館內正在舉辦的台灣民主歷程展覽。9日還將前往立法院，和多位立法委員就台日關係與中國議題進行交流，下午則出席由印太戰略智庫主辦的「應該如何與中國打交道？」研討會。這樣緊湊的行程之間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予了大篇幅報導。 矢板明夫指出：「日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。更具戲劇性的是中國方面的反應。中國明文禁止石平入新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 38
軍演擒拿一周兩驚，惡霸善霸有區別嗎？
2026開場劇力萬鈞！先是中共在台灣周邊進行軍演，吊足大家胃口，一直到最後一刻才宣布結束；才安靜跨年沒兩天，美國在三小時內以迅雷不及掩耳的速度，把委內瑞拉總統及夫人活捉到紐約審判。一周兩驚，無論是中共「正義使命」或美國「絕對決心行動」，明明白白都是霸權野蠻行動，沒有太多解釋美化空間。不過，委內瑞拉跟台灣的國家利益沒有直接關係，拉美情勢也非一般台灣人時常接觸能夠理解，在評價之前不妨來進行背景了解。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 18
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 12
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 8
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
俄艦護航無效！ 美2週狂追千里成功攔截委內瑞拉油輪｜#鏡新聞
美國對委內瑞拉的打壓行動，還在進行中，美軍在經過好幾週的追蹤後，7日順利在北大西洋扣押一艘與委內瑞拉有關，且遭到美國制裁的油輪。美國國務卿盧比歐強調，同一天在加勒比海，控制了另一艘油輪，行動再次宣告大成功。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
藍擬先審TPASS預算 卓榮泰：挑三揀四不是正常國會態度
今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等具急迫性計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。對此，行政院長卓榮泰今（9）日回應直指，破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
川普簽了「美國退群中」 一口氣退出66個國際組織
美國白宮發表聲明，總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構。白宮表示，這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決議即刻生效。 白宮並未具體說明退出中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 30