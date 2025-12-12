北京觀察》拼多多高層與上海監管官員「互毆」？政商旋轉門黑幕重重，揭開中國電商深層權力網
大陸知名電商平臺拼多多今早傳出其公司高管與上海市場監督管理局的官員發生「互毆」，該消息目前已經在大陸互聯網公司圈子內傳遍。這起事件的起因是，拼多多在本月3日因遭到上海市場監督管理局的官員進行三到四天的檢查，但該公司管理層認為「這項檢查」是衝著時任該公司副總裁文學辭職到小紅書上班有關，目前文學已經從拼多多辭職。而在入職拼多多前，文學為大陸國家市場監督管理局的副廳級官員，並於2020年11月份辭職加入拼多多。
此事發生前，也曾有一位大陸民眾於去年在網上公開舉報文學和另外一名高管徐敏韜，理由是：若是按照中共黨政幹部辭職從事其他行業的規定，這兩位管理者本因有所謂「競業限製期」。但是最終還是得以突破，讓外界感到十分震驚。
綜合各方對於「互毆」的原因都指向是，文學在跳槽到小紅書後，遭到了拼多多以違反敬業協議為名的各種調查手段，包括跟蹤，銀行流水被查，快遞信息被查等，所以才惹來政府部門的「突擊檢查」。
違反競業協議？拼多多管理層均為「政府系官員」把持
這場看似是屬於大陸互聯網企業的一次內鬥，卻把拼多多本身扒得一幹二凈，受此事件影響，拼多多星期三（12月10日）在美股開盤後跌超2%，盤前交易中一度下跌逾3%。拼多多作為從2018年開始逐漸新起的電商平臺，在第一次與央視春晚冠名合作之後，又因消費者、商家及平臺存在許多不合理的規則慘遭多方批評。在大陸前段時間層出不窮的「僅退款」事件，最先發生的電商平臺就是拼多多。甚至一些大陸買家曾以在該平臺隨意「薅羊毛」為榮，搞得一些拼多多商家苦不堪言。
在該事件發生後，在大陸社交平臺「知乎」上就流出一張「現任拼多多高管人員圖譜層級表」，該表格羅列了現任管理層在入職前的職位和工作單位，清一色均為「政府系人馬」。像是掌管拼多多法務總監的管理層，均是出身自大陸法院系統。在遭到不論是消費者還是業界內多次舉報、投訴，該平臺也多次被遭到處罰，但是最終「平安無事」透過這一事件足以說明了原因。
身陷「政商旋轉門」的拼多多「平安」應對「匿名舉報」
在去年元旦剛過，中國互聯網上就流出大篇幅舉報「國家市場監督管理總局副司長文學和上海市政策法規處副處長徐敏韜」的舉報信及證據。舉報其違反中國公務員法。按照該法的規定「辭去公職或者退休的，原系領導成員、縣處級以上領導職務的公務員在離職三年內，其他公務員在離職兩年內，不得到與原工作業務直接相關的企業或者其他營利性組織任職，不得從事與原工作業務直接相關的營利性活動」。
從公開信息和一些來自大陸互聯網圈子內的消息判斷，上述這兩位人士均在辭職後的兩年之內任職，且與此前工作崗位有「糾葛」。據這位上海博主披露，拼多多2022年投訴舉報數據82782件，行政處罰數據0。在此後兩人任職後，拼多多也遭遇過資金鏈困難、旗下多多買菜業務的供應商也選擇進京上訪等舉動，均被公司給壓製下來。
雖然中國官方並未第一時間披露，但是類似的「政商凱旋門」事件也曾有先例。
這裏提到的「政商旋轉門」，是指一些領導幹部離職、退休後到原業務管轄範圍內企業任職、兼職，利用政商「旋轉門」撈好處。這種情況屬於近年來中共高層嚴厲查處的事件，早在2022年新冠疫情期間，中共高層曾開展過整治運動，但效果寥寥，直到今年夏天在連續查處多名「中管幹部」之後才得以遏製住。如此來看，持續近三年的反腐運動，最終還以高壓行動草草收場。
此前公布這些舉報內容的舉報者曾在拼多多幹了四年，直到去年因其被起訴「以違反競業協議」為由，賠償450萬元，得以成為大眾關註點。
目前，商業領域的競業限製行為一方面可以有效維護競爭市場秩序；另一方面對於已經有明確限製期的人為何不能有效監管，才是公眾頗為關註的事情。
