北京觀察》日菲啟動劃界談判惹怒北京 國台辦「雙海夾擊」警告：台灣東部海域恐擦槍走火？

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5月28日，日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸架（大陸棚）劃界談判，涉及區域與台灣東部外海EEZ高度重疊。兩國強調依《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）和平解決，不對第三方有法律約束力。

對此，中國大陸表現出異於平常的不滿。大陸國台辦本月3日記者會和今天（10日）記者會接連對外發布相關立場說明，此舉將台灣問題無異於衝突邊緣。大陸國台辦10日舉行例行記者會，國台辦發言人張晗主持。

發言人針對上述問題，對此表示「日、菲宣布的擬劃界海域位於台灣島以東，中國在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架。日、菲繞開中國擅自啟動所謂「劃界談判」，嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。」

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針對我方海巡署近來多次對大陸公務船隻採取驅離、喊話警告等措施，大陸國台辦表示，「中國對南海諸島包括東沙群島及其附近海域擁有主權，大陸海警部門在相關海域執法巡查是正常履職行為。民進黨當局膽敢挑釁，必須承擔由此引發的一切後果。」

在今日記者會將要結束之際，現場也是一再追問有關台灣東部專屬經濟水域執法問題會否「擦槍走火」的問題，大陸國台辦並未對此過多回應。

依照過往兩岸在相關水域出現「摩擦」的問題，陸方一般會採取軍隊護衛和海警公務船共同驅離執法等方式，以彰顯「陸方認為的海洋主權行為」，對於在此水域作業的國人也需要多加留意實時海況。

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