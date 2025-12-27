北京觀察》毛澤東誕辰湧入萬人朝聖！年輕世代擁抱「毛左風」，為何官方異常低調？

今天是中共第一代領導人毛澤東誕辰132周年紀念日，中國各地都有舉辦相關紀念活動，唯獨大陸媒體則是刻意避免高調報導此事，只有少數中央媒體低調報導。一段流傳於中國社交媒體上的片段顯示，在12月26日零點有數萬名毛澤東的追隨者們齊聚湖南韶山，並以朗誦毛澤東經典語錄以及集體翻唱毛澤東時代的歌曲進行紀念。期間，不乏一些年輕人參與其中。

綜合各大官媒和當地讀者的消息，湖南公安則是提前在韶山周圍加強警力部署，現場也有許多當地義工加入其中維持現場紀念秩序。因不少追隨者來自外地，湖南韶山毛澤東紀念館還特意為這些來自外地的長者開辟綠色通導。來自河北保定的70歲老人郭恒誌手持黃色菊花，與同伴面對毛澤東銅像三鞠躬並合影留念。

廣告 廣告

每年聖誕節過後，中國各地都會掀起一股「毛左風」這股社會思潮近年來有加強趨勢。在現任中共領導人強調「核心思想」下，毛澤東思想一直處於「泛邊緣化」的狀態：在大學思政課本中，有關毛澤東思想的論述學習被大幅縮減、在社交媒體上，官方嚴防有借此散播涉政言論的內容出現，等等。上述現象皆數表明，在經濟每況愈下的情況下，這些「毛左」的追隨者們似乎更願意重現當年那種「清廉友愛」的社會氛圍。

此外，中國現有兩個僅存可以高調紀念毛澤東思想的網站：烏有之鄉和紅歌會，在當天也是開通相關專題頁面。刊登在「烏有之鄉」上的一篇題為「接受人民監督：毛主席底氣何在」的文章，則是暗示當前中國社會無論是官場還是民間都存在一種與「反腐」做鬥爭的特殊氛圍。

該篇文章在曾有民眾在知乎上發表，隨即被立刻刪除。



更多風傳媒報導

