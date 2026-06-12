北京觀察》河野洋平辭世！北京罕見高規格悼念，中日關係「歷史和解」正在消失？

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日本政壇重量級人物河野洋平8日因胰臟癌辭世，享壽89歲。對多數日本年輕世代而言，這位曾任自民黨總裁、官房長官、外相與眾議院議長的政治人物，或許只是現任日本政治人物河野太郎的父親；但在北京、首爾乃至整個東亞外交史上，河野洋平卻有著截然不同的定位。

他的離世，讓中國官方罕見地流露出近乎感性的悼念語氣。中國外交部發言人林劍11日在例行記者會上，花費近兩分鐘回顧河野洋平的一生。這在中國外交部例行記者會中並不常見。林劍稱其為「中國人民的老朋友」，贊揚他「秉持正確歷史觀」，不僅提及其1993年發表「河野談話」，還特別提到他長期維護日本和平憲法、數十次訪華，甚至披露他「彌留之際仍牽掛中日關系，流淚表達希望實現最後一次訪華」的細節。

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這樣的評價規格，顯然超出了外交辭令的慣例。在中日關係緊張之際，北京方面很少對日本已故友華政要深切悼念，據中國官媒披露，中共政治局常委、全國人大委員長趙樂際向其親屬也表達哀悼。

從「河野談話」到中日交流的橋樑

河野洋平的政治生涯橫跨日本戰後多個關鍵時期。1967年首次當選眾議員，連續14次當選；1976年因批評自民黨「金權體質」退黨，創立新自由俱樂部；1993年，時任日本內閣官房長官的河野洋平發表後來被稱為「河野談話」的聲明。聲明承認舊日本軍方參與慰安婦製度的設置與管理，並代表日本政府表達「反省與歉意」。

自民党の河野太郎衆院議員は9日、FCCJでの講演で参院選敗北を「有権者へのメッセージ不足」と自己批判した。

這是戰後日本政府首次正式承認軍方與慰安婦製度存在直接關聯，也成為日本官方歷史認知的重要基石。這份談話與村山談話一道，成為北京眼中日本「正確歷史觀」的標誌性文件，也深刻影響了此後日韓及東亞外交格局。

河野此後長期擔任外相、眾議院議長（任期超過五年半），退休後仍以日本國際貿易促進協會會長身份多次訪華，推動民間經濟交流。中國日本商會會長本間哲朗在河野逝世後表示，將「堅定不移繼承其遺誌」，在日中關係嚴峻之時，更需恢復民間經濟交流。

然而，隨著日本國內保守勢力擡頭，這些歷史共識不斷遭受挑戰。安倍晉三執政時期雖未正式推翻「河野談話」，卻曾啟動重新驗證程序；部分右翼政治人物更長期主張重新檢討慰安婦問題。

因此，對北京而言，河野洋平不僅是一位日本政治家，更代表著一種日本曾經存在、如今愈發稀缺的歷史態度。

從現實政治看，中國認為日本社會已進入另一種敘事邏輯。

對於日本已故政要去世，在中國社交媒體上很難掀起一陣波瀾，尤其是在民間更多是關註日本現任政要又發表了什麽講話、對中國的關系上又展現出什麽樣的姿態，而非是懷念過往如何。恰恰相反的是，中國官方一直在對日本的態度上采取較多民族主義的宣介敘事能力，試圖以「宏偉的國家敘事能力來引導民眾變得更加偏執」，這樣的做法在如今中國社交媒體上越來越普遍。

習近平與安倍晉三舉行會談，希望將兩國關係由競爭轉向合作，開啟中日關係新時代。(美聯社)

因此，中國媒體此次悼念河野洋平時，反復出現「一個時代結束」的敘事基調。黨媒深圳衛視旗下的「直新聞」發表評論指出，繼2025年日本前首相村山富市辭世後，「村山談話」與「河野談話」兩位代表人物已相繼離開歷史舞臺，「這兩份影響東亞數十年的歷史談話，還留下了什麽？」這樣的表述準確的向現在的日本年輕一代傳遞「現任日本官僚更願意想對外挑起矛盾，而非是關註本國人民死活」。

隨著俄烏戰爭、台海局勢緊張、朝鮮導彈威脅持續，使日本安全政策發生劇烈轉變。防衛預算創歷史新高、「反擊能力」寫入國家安保戰略、修憲討論重新升溫。年輕世代日本選民對戰爭歷史的情感距離，也遠比戰後一代更為遙遠。

有趣的是，河野洋平從來不是傳統意義上的自由派。他出身自民黨，曾擔任自民黨總裁，屬於典型保守政治人物。但與今天日本保守派不同，他代表的是戰後「保守本流」的另一種傳統：承認侵略歷史、堅持和平憲法、重視對華關系。他曾公開表示，日本憲法第九條「既是我們的決心、覺悟，也是我們的理想」。中國官方此次特別引用這段話，並將其稱為「維護和平憲法的旗幟人物」。

從此來看，北京在意的不是一個親中派，而是一位相信歷史反省與現實合作能夠並存的日本保守政治家。

中日關系進入「後河野時代」

當前中日關系並非冷戰式對抗，卻也難言真正改善。一方面，雙方經貿聯系依舊緊密；另一方面，安全領域的不信任持續累積。從東海爭議到臺海問題，從半導體管製到供應鏈重組，兩國戰略競爭色彩愈發濃厚。

北京近年來不斷強調「以史為鑑、面向未來」；東京則更關註所謂「基於規則的國際秩序」與區域安全風險。雙方對彼此的認知框架，正在出現新的錯位。

他曾見證1972年中日邦交正常化，也參與塑造戰後日本處理歷史問題的官方立場；他的政治遺產，某種程度上代表了中日關系最重要的一套語言體系：承認歷史、堅持和平、推動交流。擺在中日兩國面前一個深刻而有艱巨的問題：當這一代政治人物陸續退場後，新世代是否還會繼續使用這套語言？

北京此次高規格悼念河野洋平，並不意味著中日關系即將出現轉折。真正值得關注的是，中國官方藉由悼念釋放出的焦慮：那些曾經約束日本右翼擴張、維系東亞歷史共識的「錨點人物」，正在消失。

對日本而言，河野洋平或許只是一個時代的政壇長者；但對中國來說，他更像是一個提醒——提醒人們，歷史認知從來不是理所當然的存在，而需要一代又一代政治人物主動維護。

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