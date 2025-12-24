北京觀察》海底電纜不是意外？「宏泰58號」案再爆關鍵人，國台辦罕見揭露「慣犯操船」內幕

今年2月一所多哥籍大陸權宜船「宏泰58號」割斷了臺澎3號海底電纜，引發中共灰色地帶的侵擾的擔憂。陸籍船長王玉亮因此被判處三年刑期。

在今日國臺辦例行記者會上，經濟局局長、發言人彭慶恩指出，這起事件背後有簡姓男子和陳姓男子在對「宏泰58號」長期操控下，向大陸走私凍品且二人屬於慣犯。

國臺辦在回應上述問題提問前，大陸山東威海市公安局已經對這兩名男子發出5萬到25萬的懸賞通告。

大陸國臺辦發言人稱，民間黨當局罔顧案件事實，大肆炒作相關案件，並提到「庇護縱容走私犯罪並藉機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對」。

在後續的提問中，現場也有再次追問該案件的更多細節，包括如何處置等等，彭慶恩並未再做出過多回應。

此前，在大陸山東威海市公安局發出的懸賞通告中，還明確了上述二人因涉嫌走私廢物罪被福建漳州海關緝私分局網上追逃，此次能夠再次作案也讓兩岸民眾大為不解。

依照大陸方面對走私定罪處理和刑法的相關條款，上述二人若是被抓捕將以頂格處理，其中累犯屬於罪加二等的情形。

此外，今日記者會還對臺北隨機攻擊兇案表達悼念與慰問，但對即將到來的雙城論壇做出更多回應，發言人只是稱「向上海和臺北有關方面去獲得更多信息」。

