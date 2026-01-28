北京觀察》清洗老將、扶植少壯派！張又俠落馬後的解放軍，為2027攻台最後整隊？

中共中央軍委副主席張又俠在上周六被官宣「落馬」引發全球關注。有關張又俠被清洗的真實原因在坊間也流傳著各種版本的內容，結合中共《解放軍報》的社論分析來看，這次被「落馬」非同小可，而是更進一步對軍中各種不安定因素的一次整治。相比於此前共軍上將何衛東、徐才厚、李尚福等人落馬後的定調，張又俠則是更注重的是軍權的爭議。

中共《解放軍報》在社論中提到「張又俠等嚴重破壞軍委主席責任制」，包括在近期中國各地召開的省級「兩會」上，要求官員講「忠誠」成為當下中共官場上的核心議題，這也給外界探清共軍真實實力帶來巨大疑問。

此次共軍內部的大清洗動作也引發台灣的關注，外交部長顧立雄在立法院接受媒體采訪時指出「正嚴密監控中共黨、政、軍高層的「異常變動」。他提到「我們不會因為任何一個人的下台，就降低警覺或放松應有的戰備程度。」

進入2026年，對於兩岸來說十分特殊。今年台灣將引來「九合一」縣市選舉，選舉結果將直接檢驗當時執政黨的兩岸政策，並直接影響2028年大選的布局。各政黨間的路線之爭將進一步影響兩岸關系發展。在大陸方面，2026年屬於共軍中央軍委設定的「2027年具備能力」的節點之前。為大陸完成相關軍事準備、武器換裝和聯合演訓的關鍵期，兩岸間的軍事對峙態勢可能更為緊張。

清除軍中異己，定性表述成決定性因素

以共軍適應未來信息化戰場的需要為窗口，在補選中央軍委層面將更加注重「年輕化、忠誠化」，大概會以「70後」將領作為補選人選。

若按照現有關於中共對台方案來看，此輪清洗已經把所有具備實戰經驗和資歷較老的上將逐一踢出指揮隊伍，下一步共軍方面很可能會借此吸引基層官兵以「攻台立功」為由，重整攻台大軍。未來共軍方面提拔新的上將亦可能從南部戰區和中部戰區提拔，這兩個戰區一個是拱衛京城，另一個是在南中國海地區與外國軍隊曾有正面交鋒。

中國像來都是黨領導軍隊，即軍隊對黨有著無限的忠誠與信任，這與官方所說的「人民軍隊為人民」似乎偏差很大。在這一體制下，中共領導人習近平作為中央軍委主席，擁有「最高軍事決策權」，這也成為「黨對軍隊實行絕對領導的制度安排」。

由於中共《解放軍報》的文章沒有提供更多細節，也沒有提供任何權力鬥爭的證據。外界多以認為「張又俠在軍中的勢力很大，已經影響到一些關鍵軍事任務的部署」。

更令外界奇怪的是，相較於此前幾位共軍上將落馬後的細節報導，這次北京方面罕見性的並未刊登出類似大篇幅的報導，與之相關的熱搜度在大陸社交媒體上也被一再降低。

由於張又俠此前執掌共軍裝備的采購與發展，很大程度上，官方層面給其定罪的理由來源於「權力誘發金錢的貪腐」。從官方發布的另外一個細節還可以看出「由黨研究決定」而非是「中央軍委研究決定」，更意味著對於張又俠和劉振力的定性源於中共政治局常委。

軍委七人剩兩人，領導力的缺乏成外界關注焦點

有趣的是，目前共軍軍委領導集體只剩習近平和新提拔的張升民在列，海外簡中社交媒體上也流傳了一份「張升民的辭職信」，這種「小作文」一般在中共方面發生重大變革之後，頗為在海外中國民運圈內流傳，這份辭職信目前也很辨別其真偽。

結合張又俠被官宣前不久，共軍方面新修訂的《軍事理論工作條例》來看，在重建軍委委員會之前，擴大反腐範圍等更高層級的舉措將會放緩。

《軍事工作理論條例》作為指導整個共軍作戰的關鍵要素，也比喻為「中樞神經系統」。像來共軍方面在「紙上談兵」的能力要比實戰的經驗豐富。

此外，中共《解放軍報》1月26日發表題為〈永遠吹響「衝鋒號」〉的文章寫道，「身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。更加明確了張又俠即便是作為曾經在越南戰爭中「發揮出色，表現優越」，但若是破壞了一把手設定的規則後，隨時面臨出局的可能。

現年已75歲的張又俠未來將有哪些新的問題披露，外界還將拭目以待。



