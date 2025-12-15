北京觀察》為何此時重判黎智英？北京劍指西方：英國護照失效，川普沉默到何時

香港《蘋果日報》掌門人黎智英涉嫌顛覆國家政權、觸犯香港國安法一案今天開庭，中國大陸僅有《新華社》以「亂港反中分子黎智英今日開審」作為社交媒體標題，文章內容頗有當年文革批鬥的感覺。在大陸社交媒體上，有關黎智英的內容幾乎都是來自官媒的宣傳視頻，在視頻的評論區，大陸民眾也是用比較隱晦的方式向這位人士表達敬意。

不過，相較於該案件的特殊性，香港此次審判黎智英，最終的審判意見還是要來自北京中共高層定奪。無外乎由港區國安公署指定的相關法官審理，對外界而言實則是一種形式過程。

中國外交部在今日舉行的例行記者會上對該案回覆時表示「我們敦促有關國家……不要對香港司法案件的審理發表不負責任的言論，也不要以任何形式幹涉香港司法或中國內政。」除上述大陸政府部門公開聲明外，包括陸委會在內、來自全球30個國家和地區的議員或政府元首紛紛譴責香港的這份判決。

來自美國的關心，最終命運會如何？

值得注意的是，香港在經歷國安法之後整個社會氛圍在西方眼中變的異於尋常，但對於北京而言則是非常好管理的方式。在香港國安法還未實施前，中共國安部門將香港認為是「西方情報的橋頭堡」。這意味著，北京將十分重視香港對於大陸國安風險的威脅狀況。不過，黎智英的案件很好的得到了來自國際社會的支持，尤其是美國總統川普的支持，川普與中方會晤時也向其表達過「關心」的意思，現在黎智英宣判了，那麽川普總統的反應如何？

美國總統川普27日正式簽署《香港人權與民主法案》，讓支持「五大訴求」的反送中抗爭者上街遊行慶祝。（美聯社）

表面上，這屆美國政府不太注意中國人權的問題，但是出於支持率與維護自身價值觀而言，在一些影響較為嚴重的涉及中國人權案件上做出罕見發聲。

一方面這也是在重新審視美國自身對於庇護資格的靈活性，諸如那些需要政治庇護的人得不到，相反那些打著為「中國民主化」的人卻能得到庇護。另外一方面，中美在競爭的同時，美國也要努力維護其「世界警察」的地位，雖不像拜登政府時期做成「人權警察」，但對於現階段美國的聲譽問題在這屆政府眼中卻十分重要。

外國公民的豁免金牌在「泛國家安全化」的大陸與香港早已失靈

黎智英是英國公民，但是相較於其他刑事案件來說，涉及國安的案件一般都不會考慮你的身份是來自哪裏。就像中共國安在偵辦大陸方面的國安案件時，也是出於「程序合規」而言，向國安部通報並告知相關大使館。但是這樣的程序最終能否實現，取決於辦案領導的意思。

2023年12月18日，黎智英案在西九龍法院開庭，香港知名抗議人士王鳳瑤（王婆婆）在法庭外高舉英國國旗抗議。（美聯社）

由於黎智英對於中共而言影響力很大，北京方面不得不對其刑期做最後定奪，但能夠幹擾其做出依據的因素則在長達156天的審理中始終未出現。

翻閱黎智英的部分判決摘要也能發現一些來自大陸檢察院審理國安案件的蹤影。尤其是在措辭表達方面，邏輯形式來源與大陸檢察院審理國安案件的思路，不難看出駐港國安公署已經成為司法影子存於香港司法審判的體系之中。其他與之相關的作證上則是采取的是香港的做法。

反過來，這起案件也彰顯北京希望借此機會向美國等西方國家亮出的一樁利劍，警告那些外國政客不要幹涉中國內政。言外之意就是「中共執政了輪不到洋人在這裏說三道四」。

這起案件最終的命運如何，既牽動著黎智英和其家屬及背後的支持者，更成為未來北京如何繼續與西方交往的一個參考。



