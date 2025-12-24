北京觀察》私聊也算犯罪？快手AI審查神話破功，「涉黃私訊入刑」引爆恐慌

歲末年終，北京方面近日向社會公布即將在明年一月一日起實施的新版《治安管理處罰法》的詳細細則，其中「私聊涉黃內容將入刑」的條款引爆年末大陸社交媒體。該條款明確指出「對傳播淫穢信息的處罰規定作出明確細化，刪除了傳播場景的限製，無論傳播對象是多人還是單人、場景是公開還是私密，只要實施傳播行為並被查證屬實，即可啟動行政處罰程序。」

在官方公布的新政引發中國民間不滿之際，大陸知名短視頻平台快手昨夜在臺北時間22點到24點左右遭到來自不知名駭客大規模的攻擊，不少在線直播間直接秒變「爽片直播」，快手方面隨即發布公告稱「平臺審核機製遭到境外大規模的網攻導致直播審核機製停擺，並以告知警方處理」。截止目前尚未有任何組織或個人及大陸方面披露最新進展。

言論審核機製成燙手山芋，民眾擔心舊案重演

大陸方面近期公布於明年元月實施的《治安處罰條例》（以下簡稱條例）不由得讓眾人想起2002年位於陜西延安寶塔區一新婚夫婦看黃碟遭警察上門毆打並最終撤銷其處罰行為一事；從中國民間反映來看，公眾認為該條款實施存在「處罰條件不明確、無監督程序規範、情節認定無明確內容」等問題。

在此之前，大陸新版《治安管理處罰法》也曾增加有關「穿著有損民族情感和公共道德的服飾進行處罰」的條款，該條款曾在2024年和2025年連續兩年在北大、清華及中國一些知名律師和眾多網民的批評下，讓官方不得不從中刪除。

此外，明年元月即將實施的大陸新版《治安管理處罰法》中對於國人赴大陸旅遊、學習和工作時，也存在部分容易觸雷的地方。其中，明確「不得私自使用未經批準的國際互聯網通信信道（即不準私自翻墻）、不得在社交媒體發布涉危害政治安全和分裂的信息」等等。對於，該條例的處罰力度，目前大陸公安部尚未對外公開說明；從一些長期接觸辦理該法刑事案件的律師透露，目前各地司法局也在與律師協會溝通，組織學習該法的主要內涵，並稱「未來若是觸犯，違法成本和處罰力度將大幅提升」。

中國經濟、抖音商城。（美聯社）

由於臨近年末又恰逢西方聖誕假期，中共網信辦和中宣部在多地開展「凈網收關2025」行動，主要是對「涉及境內社會時政熱點與主流思想相左、傳播資產階級自由化思想、鼓吹、煽動崇尚過洋節」等內容將予以重點打擊。不少大陸民眾也反映稱「自己最近的抖音賬號還有知乎賬號收到「因點贊或者查看了一些擦邊時政熱點評論遭到禁言或是關停賬戶的通知」。包括一些常年在北京永定門外國家信訪局上訪的訪民介紹，自己因有冤屈在快手上發視頻，就是拍攝國家信訪局門口排隊的景象，在被當地駐京辦帶離時被告知「日後若是再發直接讓你消失」等言論。

從今年伊始，北京方面就高度重視「意識形態引發的社會危機」的影響，在今年中共四中全會上，中共高層又高調談及「防範意識形態風險的問題」讓不少地方黨政部門成為年末提沖政績考核的又一指標。

另外一點，由於財政收入逐漸下降也導致了各地在用於言論維穩上的經費大打折扣。今年九月到十一月期間，陸續像是大陸年輕人喜愛的「B站、抖音、小紅書」等出現審查不及時的問題，前一段時間在大陸「B站」上就出現大量以解讀「明朝皇帝崇禎慘死」的「悼明風」的內容。由於類似內容屬於大陸官方定義的「歷史虛無主義論調」，如此高調出現，也引發了公眾的猜測。

小紅書,社群軟體,社交,APP,（圖／洪煜勛攝）

人工智能審查內容趨嚴的中國短視頻平臺，為何也遭駭客淪陷？

「快手審核機製遭境外駭客攻擊」被大陸互聯網界認為是「重大安全等級的事件」。該事件的發生時間節點如下：

22:00 左右：大量涉黃違規直播間集中湧現，多個賬號在此期間直播淫穢影片或進行露骨表演，單場最高觀看破10萬人，最高達28萬人。

22:00-22:30：違規內容快速擴散，推薦頁被批量刷屏；舉報通道擁堵、提交失敗，客服隊列排至99+，審核系統短時過載。

22:30 前後：平臺緊急關閉直播入口，啟動集中處置，同步報警並上報監管部門，北京海澱公安介入（因快手總部設立在北京市海澱區，按照中共網信部門對應急事件快速處置的要求，由企業總部的公安處理）。

22:30-23:30：清理違規直播間、封禁涉事賬號，修復風控與推流系統，期間部分正常直播被誤斷流，少量用戶反饋賬號誤封、支付短時異常。

23:30 後：快手官方表示，平臺遭到黑灰產攻擊，已緊急處理修復中。「平臺堅決抵製違規內容，相應情況已上報給相關部門，並向公安機關報警。」

12月23日00:00 攻擊基本停止，平臺持續清理存量違規內容。

03:00前 涉事賬號全部凍結，賬號安全核驗機製上線，用戶陸續收到改密提醒。

記者昨日晚間在快手購物時發現，一些商家會采取直播的方式銷售商品，但是在切換下一直播內容時，則出現了上述內容。有大陸互聯網從業者認為「發生這種情況，是攻擊者利用自動化腳本批量註冊或盜用賬號（約1.7萬個僵屍號），繞過實名認證和審核機製，同時開啟大量直播推送預存違規內容」。

也有觀點認為「這起事件，對於快手股價短期走勢沖擊影響應該不小，負面輿情會放大投資者對平臺內容治理能力、監管風險和聲譽損害的擔憂」。這樣的問題也暴露依賴人工智能審核的中國短視頻平臺的安全機製存在重大漏洞。

另據海外簡中知名時政博主「墻國蛙哈哈」介紹，此前曾收到過有大陸短視頻平臺審核員在給其投稿的內容中提到了「人工智能審核成為主要方式，之後再提交人工審核」。據「墻國蛙哈哈」分析，在輿情維穩經費縮減的情況下，許多企業為了降低成本不得不依賴人工智能，其次又得合規，常常使企業陷入兩難的境地。

縱觀此次事件，目前大陸以外的『黑灰產』已全面邁入「自動化攻擊」時代，而這些短視頻的平臺仍依賴傳統人工防禦模式。對於持續強調網絡安全的中國而言，能否得到改善還有待進一步的提升。

