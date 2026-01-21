北京觀察》科技島將成空心島？國台辦警告：40％半導體供應鏈外移，台灣被逼「自斷筋骨」

大陸國台辦21日舉行例行記者會，針對「台美貿易談判」的問題，大陸方面認為「實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。」

國台辦發言人彭慶恩還指出「台灣將承擔5000億美元的巨額投資承諾，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是將原本就不合理的所謂「對等關稅」稅率從20%下調至15%」。他表示，5000億美元的巨額投資，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每一個台灣民眾拿出68萬元新台幣，為民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金；40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存，「科技島」將淪為「空心島」。

對賴清德與美國亞利桑那州訪問團見面時稱，「近年來美國已成為台灣最大海外直接投資地，期盼雙方盡早簽署避免雙重課稅協議」，國台辦指出，美國向來以「美國利益優先」，慣於揮舞「關稅大棒」損人利己，所謂美台貿易及供應鏈合作，只會把台灣榨乾，逼著台灣「自斷筋骨」。國台辦並指出，台積電在美工廠人力成本超台灣廠的2倍，設備折舊費用達4倍之多，毛利率是台灣廠的八分之一。

另外，國台辦回應中天記者林宸佑被羈押案表示，「這是民進黨蓄意搞政治操弄的一貫伎倆。」彭慶恩表示，民進黨當局一再渲染「大陸威脅」，升高兩岸對立對抗，與島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意背道而馳，不得人心。記者會中有人提問稱：「該案是否屬於是中共對台灰色地帶侵擾的一部分？」彭慶恩回以，「一天到晚處心積慮的搞這種事，只能是讓人恥笑」。

