北京觀察》習近平睽違7年出訪北韓！中朝歷史新起點背後：北京穩固後院重塑台海局勢？
6月8日至9日中共領導人習近平對北韓進行為期兩天的國事訪問，這是他自2019年後時隔七年再次踏上平壤，也是其今年首次出訪。北韓最高領導人金正恩親自到機場迎接，兩國領導人舉行會談，強調「朝中始終站在自主和正義的歷史正確一邊」，並承諾擴大貿易、農業、科技等領域合作。表面上看，這是一場傳統友好交流；但在當前美中戰略競爭加劇、俄朝關係升溫的背景下，此行透露出北京試圖重掌對平壤影響力、鞏固後院穩定的多重意圖，也為東北亞局勢增添新變數。
七年後重逢：從「歷史正確一邊」到務實合作
金正恩在會談中高度評價習近平此訪，稱其體現對朝中友誼的「最高重視」，並重申無論國際風雲如何變幻，兩國友誼「牢不可破」。金正恩更明確表示，朝鮮將堅持「一個中國原則」，支持中國維護核心利益。習近平則承諾擴大雙邊合作領域，未公開提及朝鮮核問題。
這次訪問的時機耐人尋味。數週前，習近平在北京分別會見美國與俄羅斯領導人，此後選擇平壤作為今年首站出訪地，顯示中朝關係在北京外交布局中的優先順序。中國官方媒體以「歷史新起點」形容此次互動，平壤街道上中朝國旗飄揚，文藝演出更以《我和我的祖國》等歌曲營造熱烈氛圍。
中國官媒的鏡頭更是將習近平到訪平壤時穿過當地凱旋門的畫面加重特寫，這樣的舉動也引發了中國民眾的熱議，一些民眾在社交媒體上寫道：只有到了北韓習近平才能體會到真正的元首出訪體驗。
然而，細察會談內容，雙方避談「朝鮮半島無核化」這一曾長期出現的關鍵詞。自金正恩去年9月訪華以來，中國官方表述已淡化相關內容，外界解讀北京已某種程度默認朝鮮的事實核國家地位。分析人士指出，在可預見未來推動無核化不切實際，北京的戰略重點已轉向與華盛頓的整體競爭，朝核問題優先級相對下降。
補充朝鮮經濟「好轉」與俄朝靠近的背景
此次訪問前後，朝鮮經濟也出現了一些新的動向。儘管國際制裁持續，平壤透過對俄軍售、派遣勞工與士兵，以及中朝邊貿復甦，據報經濟呈現一定好轉跡象，包括平壤出現更多現代化建設、智慧型手機應用等。
一名來自與北韓接壤的中國城市丹東、體制內的讀者告訴我，中國領導人這幾天到訪北韓，當地朝鮮商人數量明顯增加，當地一些店舖甚至優先選派一些懂朝鮮語的服務人員進行接待。這位讀者還告訴我，丹東和吉林延邊朝鮮族自治州已經出臺更多關於加強中朝貿易的具體文件。
這位讀者擔憂，後面若是中朝走得更近一些會否影響中美關係的走向？
此外，金正恩近期還下令大幅擴大導彈生產，這與其胞妹金與正重申「擁核地位絕不退讓」的強硬立場一致。隨著俄朝關係近年明顯升溫，朝鮮向俄羅斯提供武器支持烏克蘭戰場，換取技術與經濟援助。這讓北京感到壓力——作為朝鮮傳統最重要後盾，中國不願看到平壤過度倒向莫斯科。
先會晤川普又會晤金正恩，彰顯兩國何種戰略訊號？
中朝關係被形容為「鮮血凝成」的友誼，在美日韓強化同盟、美國持續關注朝核問題的背景下，習金會強化了兩國在「自主與正義」旗幟下的戰略互信。金正恩承諾支持中國核心利益（包括臺灣問題），北京則提供政治與經濟靠山，這種互補有助雙方在國際孤立中相互取暖。
對北京而言，朝鮮是牽制美日的重要杠桿。日本官房長官木原稔明確表示高度關註此次訪問，因朝鮮核導問題直接影響日本安全。韓國總統李在明則重申無核化目標，但承認須面對現實。習近平此行未公開敦促棄核，反而聚焦經貿合作，顯示中國更傾向透過經濟紐帶維持影響力，而非直接介入核議題。
對臺灣來說，中朝進一步靠攏強化了威權陣營的連結。北京在南海、東海、臺海面臨壓力之際，穩住朝鮮後方有助其集中資源應對主要戰略對手。同時，若中朝在安全領域深化合作，可能刺激美日韓更緊密協調，對區域穩定構成挑戰。
友誼牢不可破，現實利益至上
此次習近平時隔七年重訪朝鮮，標誌中朝關係進入新階段。表面溫情脈脈的「同志加兄弟」，背後是冷峻的地緣政治算計：北京欲重奪對平壤的主導權，朝鮮則藉此鞏固核地位並爭取經濟支持。未來雙方能否真正「與時俱進」深化合作，仍取決於國際製裁走向、俄朝互動深度，以及美中大國博弈的演變。
更多風傳媒報導
其他人也在看
腎友注意！「這些水果」是農藥常客：恐害急性腎損傷
水果是健康食物，醫師洪永祥表示，民眾購買水果時要注意有無農藥殘留，尤其慢性腎病患者的腎臟排除毒素較慢，農藥毒素會累積在腎小管，會造成嚴重的氧化壓力，毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。根據一項統計，殘留率最高的水果依序為草莓、葡萄、桃子。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
朴信惠挺孕肚出國！裴勇俊白髮現身陪同全網驚
娛樂中心／林善柔報導南韓女星朴信惠日前證實懷上第二胎，近日更被拍到挺著孕肚現身新加坡機場，與老公崔泰俊一同出遊。沒想到同行者竟還包括淡出演藝圈多年的韓流男神裴勇俊與妻子朴秀真，兩家明星家庭罕見同框畫面曝光後，立刻在韓網與華語圈掀起熱議。其中朴信惠明顯隆起的孕肚，以及裴勇俊滿頭白髮的近況，更成為外界討論焦點。不少網友認為裴勇俊如今的模樣與過去「師奶殺手」形象落差太大，感嘆「歲月真的不饒人」。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
伍佰親曬破億「神曲」截圖 勾起網友滿滿回憶：謝謝我的青春！
搖滾歌手伍佰過去創作出許多膾炙人口的歌曲，有不少歌曲到現在還是經常出現在KTV熱門排行榜上。伍佰今（9）日在臉書po文，曬出〈挪威的森林〉MV在YouTube上點閱率破億的截圖，該篇po文曝光，勾起不少網友過去的回憶。
好困擾！遊日旅客亂丟行李箱在房內 業者一招解難題
札幌市內一間飯店經理受訪時表示，飯店光短短3個月內就累積了7個被棄置的行李箱，住宿的旅客就這樣放在房內不管離開，「我們根本沒有空間保管，而且處理的費用也相當昂貴。真的希望旅客們不要把它們留下就走。」隨著外國觀光客的增加，被棄置的行李箱數量也逐漸上升，即使是...
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
「黃仁勳效應」沒發威！他慘淪韭菜：不敢開帳戶
財經中心／李筱舲報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問南韓，讓不少投資人期待黃仁勳的到來能帶起AI及半導體題材，大批散戶重押科技股及槓桿型ETF，掀起一波追漲熱潮。可惜「黃仁勳效應」並未預期，反而南韓股市連日重挫，其中一名散戶在短短2日內更是帳面虧損高達1億韓元（約新台幣215萬元），讓他不禁哀嘆「連帳戶都不敢打開看」。
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。