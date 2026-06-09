北京觀察》習近平睽違7年出訪北韓！中朝歷史新起點背後：北京穩固後院重塑台海局勢？

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6月8日至9日中共領導人習近平對北韓進行為期兩天的國事訪問，這是他自2019年後時隔七年再次踏上平壤，也是其今年首次出訪。北韓最高領導人金正恩親自到機場迎接，兩國領導人舉行會談，強調「朝中始終站在自主和正義的歷史正確一邊」，並承諾擴大貿易、農業、科技等領域合作。表面上看，這是一場傳統友好交流；但在當前美中戰略競爭加劇、俄朝關係升溫的背景下，此行透露出北京試圖重掌對平壤影響力、鞏固後院穩定的多重意圖，也為東北亞局勢增添新變數。

七年後重逢：從「歷史正確一邊」到務實合作

金正恩在會談中高度評價習近平此訪，稱其體現對朝中友誼的「最高重視」，並重申無論國際風雲如何變幻，兩國友誼「牢不可破」。金正恩更明確表示，朝鮮將堅持「一個中國原則」，支持中國維護核心利益。習近平則承諾擴大雙邊合作領域，未公開提及朝鮮核問題。

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這次訪問的時機耐人尋味。數週前，習近平在北京分別會見美國與俄羅斯領導人，此後選擇平壤作為今年首站出訪地，顯示中朝關係在北京外交布局中的優先順序。中國官方媒體以「歷史新起點」形容此次互動，平壤街道上中朝國旗飄揚，文藝演出更以《我和我的祖國》等歌曲營造熱烈氛圍。

中國官媒的鏡頭更是將習近平到訪平壤時穿過當地凱旋門的畫面加重特寫，這樣的舉動也引發了中國民眾的熱議，一些民眾在社交媒體上寫道：只有到了北韓習近平才能體會到真正的元首出訪體驗。

2026年6月8日，中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩在平壤會晤。（美聯社）

然而，細察會談內容，雙方避談「朝鮮半島無核化」這一曾長期出現的關鍵詞。自金正恩去年9月訪華以來，中國官方表述已淡化相關內容，外界解讀北京已某種程度默認朝鮮的事實核國家地位。分析人士指出，在可預見未來推動無核化不切實際，北京的戰略重點已轉向與華盛頓的整體競爭，朝核問題優先級相對下降。

補充朝鮮經濟「好轉」與俄朝靠近的背景

此次訪問前後，朝鮮經濟也出現了一些新的動向。儘管國際制裁持續，平壤透過對俄軍售、派遣勞工與士兵，以及中朝邊貿復甦，據報經濟呈現一定好轉跡象，包括平壤出現更多現代化建設、智慧型手機應用等。

一名來自與北韓接壤的中國城市丹東、體制內的讀者告訴我，中國領導人這幾天到訪北韓，當地朝鮮商人數量明顯增加，當地一些店舖甚至優先選派一些懂朝鮮語的服務人員進行接待。這位讀者還告訴我，丹東和吉林延邊朝鮮族自治州已經出臺更多關於加強中朝貿易的具體文件。

這位讀者擔憂，後面若是中朝走得更近一些會否影響中美關係的走向？

此外，金正恩近期還下令大幅擴大導彈生產，這與其胞妹金與正重申「擁核地位絕不退讓」的強硬立場一致。隨著俄朝關係近年明顯升溫，朝鮮向俄羅斯提供武器支持烏克蘭戰場，換取技術與經濟援助。這讓北京感到壓力——作為朝鮮傳統最重要後盾，中國不願看到平壤過度倒向莫斯科。

2024年6月19日，普京與金正恩在平壤的順安國際機場會面。（美聯社）

先會晤川普又會晤金正恩，彰顯兩國何種戰略訊號？

中朝關係被形容為「鮮血凝成」的友誼，在美日韓強化同盟、美國持續關注朝核問題的背景下，習金會強化了兩國在「自主與正義」旗幟下的戰略互信。金正恩承諾支持中國核心利益（包括臺灣問題），北京則提供政治與經濟靠山，這種互補有助雙方在國際孤立中相互取暖。

對北京而言，朝鮮是牽制美日的重要杠桿。日本官房長官木原稔明確表示高度關註此次訪問，因朝鮮核導問題直接影響日本安全。韓國總統李在明則重申無核化目標，但承認須面對現實。習近平此行未公開敦促棄核，反而聚焦經貿合作，顯示中國更傾向透過經濟紐帶維持影響力，而非直接介入核議題。

對臺灣來說，中朝進一步靠攏強化了威權陣營的連結。北京在南海、東海、臺海面臨壓力之際，穩住朝鮮後方有助其集中資源應對主要戰略對手。同時，若中朝在安全領域深化合作，可能刺激美日韓更緊密協調，對區域穩定構成挑戰。

友誼牢不可破，現實利益至上

此次習近平時隔七年重訪朝鮮，標誌中朝關係進入新階段。表面溫情脈脈的「同志加兄弟」，背後是冷峻的地緣政治算計：北京欲重奪對平壤的主導權，朝鮮則藉此鞏固核地位並爭取經濟支持。未來雙方能否真正「與時俱進」深化合作，仍取決於國際製裁走向、俄朝互動深度，以及美中大國博弈的演變。

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