北京觀察》華爾街瘋搶SpaceX卻「封殺中港資金」！馬斯克拉下太空新冷戰鐵幕，重創香港金融中心地位？
在紐約曼哈頓，高盛總部大堂擺滿火箭模型，美國銀行中城大樓尖頂即將點亮模擬發射光芒，摩根大通更在公園大道總部舉辦盛大「發射聚會」，首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）親自站台，向數千名客戶與全美90家分支機構直播推銷。這場被譽為史上最大規模IPO的SpaceX上市造勢，已達白熱化。
SpaceX定價每股135美元，估值高達1.77萬億美元，將募集約744億美元資金，超越沙特阿美紀錄。華爾街23家銀行摩拳擦掌，費用預估超過5億美元，散戶占比高達三成，富達等平台降低門檻吸引個人投資者。戴蒙甚至稱讚馬斯克是「當代愛迪生」，SpaceX高管也將現身說明火星殖民願景與長期價值。
據《彭博社》等多家媒體引述知情人士透露，牽頭承銷商高盛與摩根士丹利已明確指示承銷團成員，不得接受來自中國大陸及香港的投資人認購訂單，包括私人銀行的高淨值客戶。理由直指美國《國際武器貿易條例》（ITAR）相關出口管制指南，以及SpaceX作為國防承包商涉及的關鍵技術與國家安全合規風險。
SpaceX官網及IPO招股文件在內地與香港地區出現訪問錯誤，進一步印證了這一排他性安排。亞洲其他主要市場可正常瀏覽，唯獨中港IP被封鎖。
目前中國證監會和外交部並未對此事進一步發布說明，這也和近期中國逐漸收緊大陸投資者海外投資密切相關。
從Starlink到Starship：SpaceX的戰略敏感性
過去二十年，美國資本市場一直奉行全球化原則。無論是阿里巴巴赴美上市，還是中國互聯網企業大規模進入納斯達克，美國金融機構始終強調資本無國界。華爾街最大的優勢之一，正是能夠吸納來自全球各地的資金，共同分享美國科技企業成長紅利。
但SpaceX的案例顯示，這套邏輯正在發生變化。承銷團之所以限制中國大陸與香港投資者參與，核心原因並非財務風險，而是美國對敏感技術出口與國防產業監管要求。市場普遍認為，這與《國際武器貿易條例》（ITAR）及美國國家安全審查框架有關。
SpaceX早已超越商業火箭公司角色。從獵鷹火箭、龍飛船到Starlink衛星網絡，SpaceX已經深度參與美國國防體系建設。美國軍方、情報機構乃至未來太空戰略，都與這家企業存在密切聯系。它是美國太空軍（Space Force）重要合作夥伴，承擔大量國防合約，同時Starlink星鏈系統在全球地緣衝突中扮演關鍵通信角色。馬斯克旗下xAI、Neuralink等事業更與AI、數據安全深度綁定。在華盛頓眼中，讓中港資金進入這家掌握尖端發射、衛星及再入技術公司的股權結構，無異於打開技術外流的後門。
換句話說，在美國監管機構眼中，購買SpaceX股票或許不僅是投資行為，更涉及敏感技術與戰略資產的擁有關係。ITAR條例嚴格限製國防相關物品與技術的出口與分銷，中國大陸與香港長期被列為高風險管制區域。此前類似案例已屢見不鮮，美國政府對TikTok、字節跳動等中資背景企業的審查，便凸顯了對關鍵技術與數據主權的警覺。
馬斯克帝國成為新冷戰縮影 香港國際金融中心地位再受衝擊
過去幾年，美國對先進半導體、人工智能、高性能計算以及航天技術領域的管制持續升級。
從限制高端晶片出口，到禁止美國資本投資部分中國科技企業，再到要求美國基金披露對華投資情況，美國正在建立一套以國家安全為核心的新資本秩序。
而馬斯克旗下企業恰好站在這場變局最前線。一方面，馬斯克長期依賴中國市場，尤其是其電動車業務曾高度受益於中國製造體系；另一方面，SpaceX卻是美國軍工與戰略科技體系的重要組成部分。
這種矛盾，使得馬斯克商業帝國本身成為中美科技競爭的縮影。對於北京而言，馬斯克曾被視為少數能夠同時獲得中美雙方歡迎的企業家。但當SpaceX向中國資本關閉大門時，這種「跨陣營商業合作」的空間顯然正在收窄。
過去幾十年，香港一直扮演連接中國資本與國際市場的橋梁角色。不少國際大型IPO雖然無法直接面向中國大陸投資者，但通常會通過香港私人銀行、高淨值客戶渠道吸引資金參與。
然而此次限制措施據報同樣覆蓋香港投資者。這意味著在美國監管視角下，香港已不再被視為獨立於中國大陸之外的特殊金融市場。
對於香港金融業而言，這是一項值得警惕的信號。因為如果未來更多涉及人工智能、量子計算、衛星通訊、生物科技等敏感領域企業採取類似做法，香港作為國際資本中介平台的角色可能進一步被邊緣化。
華爾街正在重畫資本邊界
SpaceX此次IPO估值據報高達1.75兆至1.8兆美元，募資規模可能達到750億美元，有機會成為全球歷史上規模最大的IPO之一。
理論上，華爾街應當歡迎所有資金參與這場盛宴。然而現實卻是，在地緣政治壓力之下，部分資金即使擁有購買能力，也被擋在門外。
這顯示美國資本市場正在經歷一種深層轉變：投資者不再僅僅依據財富與風險承受能力被區分，而開始依據國籍、地區與政治屬性被篩選。
從半導體到人工智能，再到太空產業，美國正在將越來越多高科技企業納入戰略資產範疇。而SpaceX IPO拒絕中港投資者，或許只是這一趨勢最具象徵意義的一次公開展示。
SpaceX這場「世紀IPO」最終能否如預期般大獲成功，取決於投資人是否真正理解：在這場太空競賽中，技術主權與國家安全的界線，從來不是單純的商業算計所能逾越。
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