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近年來，中國互聯網興起大量「測評博主」、「科技UP主」與第三方評測機構。從手機、汽車到食品、化妝品，消費者越來越依賴網路測評作出購買決策。然而就在直播帶貨、短視頻經濟高速發展的同時，各類「收錢測評」、「定向吹捧」、「只評不測」等亂象也持續引發爭議。

6月8日，中國國家網信辦與市場監管總局聯合發布《網路測評活動規範》，對網路測評行業提出系統性監管要求。官方強調，此舉旨在維護公平競爭秩序、保護消費者權益，並整治近年來出現的誇大宣傳、虛假評測和商業利益綁架測評內容等問題。

從「野蠻生長」到「持證評測」

根據《規範》，涉及產品性能、功能等測試的網絡評測，原則上應委托具有法定資質的檢測機構進行；對於食品檢測，更要求測評主體具備相應資質，不得采用非標準方法進行測試。與此同時，僅憑個人主觀體驗進行評價時，必須明確說明屬於個人感受。

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官方解釋認為，這是為了防止一些博主以不專業甚至誤導性的方式影響消費者決策。近年來，中國市場上曾出現多個因評測結果引發企業維權、消費者投訴乃至行業爭議的案例。一些所謂「第三方測評」實際上已經演變為廣告營銷的變體，形成「商測一體」模式。

中國通過新版國家安全法，統一中國成為台港澳人民的義務。（網路圖片）

從這個角度看，新規確實具有一定市場治理色彩。特別是在新能源汽車、智能手機以及食品安全等競爭激烈領域，企業之間圍繞測評結果展開的輿論戰越來越頻繁，官方希望建立統一標準並非毫無現實基礎。

中國網信辦還對此表示，此規範依據《網絡安全法》、《電子商務法》、《反不正當競爭法》等，旨在打擊「商單不披露」、「品牌特供」、「虛假檢測」等亂象。

若是普通消費者或是獨立測評博主買到劣質品想自費曝光，或獨立做簡單對比測試，就面臨「不具備法定資質」的風險，被平臺刪帖、封號，甚至被品牌起訴。像是前不久在大陸B站上，針對多款市面上的主流品牌手機進行測評的視頻也被接連下架，這些品牌手機的投訴方認為：此舉會誤導消費者實際購買行為。

科技評測圈為何高度敏感？到底是監管消費者，還是監管信息？

此次中國官方出臺的《規範》強調測試須由具備資質的機構實施，這意味著長期依靠自主實驗室進行性能測試的科技博主和獨立評測團隊，未來可能面臨更高的合規門檻。也正因為如此，部分民眾擔憂，未來獨立評測空間可能被進一步壓縮。

在海外簡中社群的討論中，有人將此次規範與此前圍繞手機廠商「特調優化」、「送測特供版」等爭議聯系起來，認為當民間評測逐漸具有揭露企業問題的能力時，監管部門開始加強製度約束。

從更宏觀的視角觀察，此次《網路測評活動規範》的意義或許已經超出消費維權範疇。

過去十年，中國互聯網治理逐漸從平臺監管延伸至內容生產環節。從自媒體備案、算法備案、AI生成內容標識，到如今的網絡測評規範，監管邏輯呈現出明顯趨勢：不僅管理平臺，也開始管理信息形成過程。

換句話說，官方關注的已不只是「傳播什麽內容」，而是「誰有資格生產內容」。測評本質上是一種意見表達，但當這種意見能夠影響市場銷售、企業聲譽甚至資本市場時，它便不再只是個人觀點，而成為具有公共影響力的信息產品。

雙琴俠的B站影片尚存。（圖／翻攝自Bilibili）

《規範》的出臺標誌著中國互聯網治理進入新階段

網路測評本是電商時代消費者自救的重要方式，如今卻被納入嚴密監管框架，令人不禁聯想到更廣泛的「正能量」導向——只許歌功頌德，不許亂說亂動。

近年中國網絡治理體系持續強化，從平臺經濟整頓到生成式人工智能管理辦法，再到網絡法治建設規劃，監管部門正試圖建立覆蓋內容生產、傳播與消費全鏈條的管理框架。

短期來看，新規有助於打擊虛假測評、規範商業合作關係，提升消費者信任度；但長期而言，其影響將取決於執行尺度。如果最終形成的是更透明、更專業的第三方評測體系，市場或許能夠受益；但如果合規門檻過高，導致獨立評測力量萎縮，則可能削弱市場監督功能。

對於中國互聯網而言，這場關於「誰能評測、如何評測」的討論，實際上已經超越消費市場本身，而成為觀察中國數字治理模式演變的一扇窗口。

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