北京觀察》越反越腐？習近平點名一把手帶頭反腐：金融、國企、菸草、醫藥掀新一輪大整肅

中共二十屆紀委五次會議12日在京召開，會議將持續近四天直到週四（15日），預計全會將在閉幕後發表千字公告。

按照慣例，中共黨魁習近平在會議第一天發表講話稱「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭」。

自中共十八大以來，反腐工作成本屆政府在官場整頓上的重頭戲，僅在去年一年就有65名中管幹部（中央直管幹部）和不計其數的地方官僚被查，在共軍內部反腐形勢也是十分活躍。

中共二十屆紀委此前已召開四次全會，時間分別是在2022年10月23日、2023年1月9日至10日、2024年1月8日至10日和2025年1月6日至8日。進入2026年，反腐工作依舊是中共高層未來整治的重點。

廣告 廣告

「老生常談講反腐，百姓更在乎吃飽肚」。這是來自大陸民間對中共紀委會議的形容，尤其是在中國經濟亟待提振之際，反腐所引發的震懾效應能否對改善民生帶來幫助，才是民眾所關心的事情。

中共反腐形勢越發嚴峻到底是保民生還是保政權？

中共黨魁習近平在會議上表示「當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重」。他還將反腐鬥爭形容成「攔路虎、絆腳石」，意味著在今年中共官場將迎來更大的清洗活動。

今年因恰逢中共建黨105周年，也是中共二十屆中央第五次會議召開的時間點。若沒有異常安排，今年秋季的黨代會將會作出一些人士變動，為明年中共二十一大的召開提前鋪路。

中共二十屆紀委五次會議現場。（翻攝自央視新聞聯播）

此外，在過去一年，共軍高級將領紛紛落馬之際，尤其是在對臺任務上的人事調整出現新的狀況之際，2027年共軍能否攻臺也成最大變數。在此次會議上，還提到「今年將是各地換屆選舉之年，在選人用人上也要把好關」。



眼下，中國大陸各地農村換屆選舉已經進入尾聲，同時各地黨政一把手也要迎來大換血，這意味著反腐鬥爭已經作為保政權安全的一大核心要素。

根據《新華社》所發通稿顯示，整場會議對於民生的影響幾乎很少。中共高層僅是提到對「防止脫貧返貧、化解地方政府隱性債務」等問題重點強調，這部分看似與民生相關，實則是過去一年中共紀委查處的反腐敗問題中，最為突出也最容易反復的領域。

中紀委近期也在央視熱播的四集反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》，引發中共官場和民間熱議。該片共選取12個案例，重點聚焦官商勾結的腐敗行為，備受各界關註的在「三農」領域的「落馬貪官」唐仁健也在該片首集粉墨登場。

近年來越反越腐成為中共官場上一大亮點，反腐免疫的問題則成為中央對地方需要解決的問題。其中，要確保政令行之有效，是今年中共二十屆紀委五次會議最大的核心議題之一。中共方面稱「防止出現『上有政策、下有對策、有令不行、有禁不止』的現象。」類似的表述在此前曾有發佈過，結合當前地方黨政官僚在民生領域出現的種種問題，無不讓人聯想到，為何中央三令五申的問題總是在基層頻繁發生？

中共河北省委集體出席會議，第一排中間為中共河北省委書記倪嶽峰。（翻攝自央視）

「一把手」帶頭執行含義頗深，金融、國企、煙草、醫藥將成反腐重點關註對象

在此次會議上，中共高層還特別提出反腐敗工作要一把手帶頭執行。依照目前在中國面臨整體國際形勢不佳的情形下，高層對此特別強調也是告誡那些「躺平幹部」的危險，現在「躺平」不是一個時候，往後也沒有機會。

此外，今年還是中共製定「十五五」規劃的第一年，如此大動幹戈講反腐無疑是要給「十五五」規劃護航。煙草、金融領域的鬥爭將持續進行，尤其是在中央統管的金融企業中，在財政本就艱難的情形下，國庫花的每一分錢都要明細。而在國企、醫藥領域，高層也深知整體形勢大不如前，所以更要盯緊那些發國難財的黨政幹部。

未來一年，中共反腐到底如何？還需更多觀察。

更多風傳媒報導

