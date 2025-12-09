北京觀察》郭德綱又惹禍？《藝高人膽小》被指「影射體制」 北京文旅局深夜約談真相曝光

近期，大陸社交媒體上流傳出一張「相聲演員郭德綱遭約談」的通知，該通知稱「北京市西城區文旅局約談德雲社，就演出劇目《藝高人膽小》存在低俗內容和不當影射國有院團行為，要求郭德綱和於謙兩人整改」。這樣的遭遇對北京德雲社不是第一次，早年間德雲社剛火的時候，就有批評郭德綱的相聲三俗「庸俗、低俗、媚俗」。不過，當時郭德綱立刻以《我要反三俗》劇目給懟回去。

郭德綱的相聲演出在「政務服務平臺」上遭到舉報/翻攝大陸社交媒體「抖音」

除相聲外，在中共四中全會之後，大陸言論尺度也發生了變化。年輕人開始以追憶「文革時期」為題材的馮小剛電影《芳華》，其解說視頻淩晨十分在大陸知名視頻社交網站「B站」上引來數萬人在線觀看，各地也頻現「思政脫口秀」，這樣既魔幻又令人疑惑的社會現象開始在年底上演。

郭德綱到底說啥了？

目前，北京德雲社實際控製人為郭德綱。

廣告 廣告

被要求整改的相聲劇《藝高人膽小》則以「三十年前曲藝團體」為背景，諷刺「外行領導內行」「強行慰問演出」「匿名誣告大獎賽」等現象，更以「畜類」諧音調侃「處級部門」，引發「影射體製」猜測。

早年間，曾在大陸火熱播出的家庭情景喜劇《我愛我家》中，飾演當時國營劇團的演員和平（由宋丹丹飾演）就在劇中將「走穴」等議題展現給觀眾。

此次郭德綱被約談，是一位當時觀看他演出的票友向北京市12345政務服務平臺舉報的。根據投訴內容顯示，這位票友認為郭德綱在演出過程中，存在使用不當詞匯和諷刺他自己早年在國營劇團遭受的不公。隨後，北京市西城區文旅局也第一時間回復了此事，並稱「當時的演出已經通過審核，但是後續卻認為沒有給觀眾達到一定效果，認為存在不當行為」。

另有，北京其他票友表示，這位舉報的人很可能是文旅局安插在觀眾中的人，只是例行工作罷了。不過北京市西城區文旅局並未通過官方途徑進行說明。

按照西城區文旅局的說法，此前北京相聲界早已傳出「臺本要備案、相聲要合規」的消息，現在官方的這一舉動則完全足以得到證實。

郭德綱的相聲演出遭到舉報/翻攝大陸社交媒體「抖音」

言論寒蟬會否繼續擴大？各地也現「思政脫口秀」

隨著京城相聲界的舉報被各方關註外，在中共四中全會之後，各地也紛紛開展「精神宣講團」的活動。其中，一些地方的大學也頻現所謂「思政脫口秀」。這類脫口秀以日常生活和工作中的吐槽點為基礎，加入一些「有關中共二十大四中全會上提出的新精神」內容。

據天津大學官網的內容顯示，該脫口秀已經成為「新時代思政教育」的一種主推形式。據一位北京某高校輔導員劉老師表示，該形式打破了傳統思政教育的呆板說服內容，讓學生們更容易接受。

據悉，上述這種內容也出現在一些大陸中小學課堂和一些對公眾教育的社區服務中心。

而在近期各地省級黨代會上，多有明確強調要「把握和完善高校輿論陣地」的要求，而「思政脫口秀」的衍生也折射出當今高校黨委對於學生輿論工作的高度重視。

更多風傳媒報導

