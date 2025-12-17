北京觀察》雙城論壇照辦、層級成謎！北京對蔣萬安釋出善意，還是保留空間？

上海台北論壇12月28日將在上海登場，屆時台北市長蔣萬安將出席率隊出席此次會議。但大陸方面今日並未透露蔣萬安會與陸方哪個層級的領導會晤。現場記者會上，有提問會否由大陸國台辦主任宋濤接洽會談，發言人並未正面回答。

雙城論壇確定時間，但雙方都有誰出席？

據大陸國台辦介紹，本屆雙城論壇的主題為「科技改變生活」，台北和上海兩市將推動在科技醫療、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享和互動交流。此外，雙城論壇舉辦期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

雙城論壇此前原定於今年九月舉辦，因兩岸關系一度緊張，特此緩辦至本月舉行。不過，有大陸涉台學者表示，雙城論壇一定程度上也象征著兩岸在緊張時刻一次直接的交流互動，對未來兩岸在其他方面的合作有一定幫助。

另外一點，依照大陸方面對涉台活動向來都是高規格的招待，此次雙城論壇，陸方參與人士可以借鑒過往在大陸舉辦會議，出席人馬的規格。

兩岸恢復正常旅遊，在於誰？

在雙城論壇之余就是，兩岸各界關心的「何時能夠恢復正常旅遊互通的問題？」 數據顯示，2025年兩岸觀光旅客相差近380萬人次，觀光逆差1520億新台幣。

在今年2月份我台旅會已經向大陸海旅會表達恢復互通意願，時隔數月之後大陸國台辦方面表示「兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益視而不見。」結合此前國台辦的說法，兩岸不能正常展開旅遊互通，關鍵在於民進黨方面的「謀獨」政治意圖。

依照目前，大陸地區居民赴台僅有以下四種辦法：第一、邀請入台；第二、探親入台；第三、商務來台；第四、醫美簽來台。上述四種方式任何一種若是想通過大陸邊檢直接或是間接赴台均要與申請人當地的台辦對接，由台辦出具加蓋公章的證明，證明其赴台的合法性。此外，由於大陸方面收緊出境檢查政策，若是從第三國方式中轉赴台，也最好需要持「大陸居民赴台許可證」，以免被中國邊檢認為是有「出境目的不純」的舉動。

除上述議題外，大陸國台辦今日舉行的記者會上也對台北市議員苗博雅的相關言論予以最嚴厲的駁斥，稱她是「對戰爭給民眾帶來的苦難視若無睹，居然拋出美化戰爭的冷血言論，毫無人性」。

