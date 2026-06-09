北京觀察》黃仁勳欽點的合作夥伴「賣國」？宇樹聯手輝達竟遭網爆，從H2+機器人看科技民族主義的困境
中國人形機器人龍頭宇樹科技（Unitree）宣布與美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）合作推出新一代人形機器人「H2+」（H2 Plus）時，外界原本預期這將是中國機器人產業的重要裏程碑。然而，這場被官方視為「強強聯合」的合作，卻在中國網路上迅速演變成一場「賣國論戰」。
從「技術突破」到「國安疑慮」，再到相關批評言論遭下架、官方出手整治以愛國名義攻擊民企的網路亂象，宇樹與輝達的合作事件，某種程度上已超越單純商業合作範疇，折射出中國科技產業在全球化與國家安全之間面臨的複雜處境。
宇樹成為輝達人形機器人首個合作夥伴
6月1日，輝達執行長黃仁勳在臺北GTC大會上發表基於Isaac GR00T平臺打造的人形機器人參考設計。該系統以宇樹科技最新推出的H2 Plus人形機器人作為硬體本體，並整合Jetson Thor運算平臺、Isaac GR00T基礎模型與模擬系統等軟硬體方案。
根據公開資料，H2 Plus並非單純產品合作，而是被輝達定位為面向全球研究機構與開發者的標桿平臺。宇樹負責機器人本體與運動控制能力，輝達則提供AI算力、基礎模型與模擬訓練環境。
對於正在衝刺科創板上市的宇樹而言，能成為輝達在人形機器人領域首個公開合作的中國企業，被不少業界人士視為其技術實力獲得國際認可的重要訊號。
「強強聯合」為何變成「賣國」風波？
一直以來，中國將人工智能視為國家戰略資源，但受限於西方對其技術封鎖，一些中國科技從業者和該領域的政府官員始終認為，人形機器人未來可能成為戰略級產業，而Isaac GR00T平臺涉及機器人訓練數據、感知模型與控制系統。將中國領先的人形機器人硬體與美國AI平臺結合，可能帶來技術外流甚至國安風險。
這樣的疑問包括中國知名網路大V項立剛、司馬平邦等人在社群平臺發文質疑合作模式，認為中國企業不應在中美科技競爭加劇背景下過度依賴美國技術平臺。
浙江省原副省長周國輝等產業人士卻指出，宇樹與輝達的合作本質上是產業鏈分工：宇樹輸出全球領先的人形機器人本體與運動控制能力，輝達提供通用AI開發平臺，屬於典型的國際科技合作模式。若中國企業完全拒絕與國際龍頭合作，反而不利於自身技術擴散與產業升級。
從技術角度看，目前全球人形機器人產業本就呈現跨國協作特徵。無論是美國、歐洲還是中國企業，都很難單獨掌握從晶片、作業系統、基礎模型到機械本體的完整產業鏈。
美國也在出手：宇樹難逃地緣政治衝擊
由於近期中國官方正加大力度整治以「愛國」為名攻擊企業的網路現象。並多次點名所謂「網路黑嘴」，批評部分自媒體動輒以民族主義標籤對企業進行道德審判，藉此獲取流量和商業利益。
此次宇樹事件因此被視為官方打擊「愛國流量生意」的一個典型案例。近年來，包括華為、比亞迪、農夫山泉等企業都曾遭遇類似輿論風暴。一旦企業與海外資本、外國技術或跨國合作產生聯繫，就容易被部分網紅貼上「不夠愛國」標籤。
在中國網路批評宇樹「過度依賴美國技術」的同時，美國國會部分議員則正推動限製中國機器人企業進入美國市場。
近期已有美國議員提出法案，要求對包括宇樹在內的中國機器人企業進行更嚴格審查，理由同樣是國家安全風險。
這意味著宇樹正面臨一種頗具諷刺意味的處境：在中國被部分人質疑「向美國輸送技術」，在美國則被懷疑是中國高科技輸出的安全威脅。
宇樹與輝達合作引發的風波，本質上反映的是中國科技產業正在遭遇的一個新課題：當企業必須參與全球競爭時，如何在開放合作與安全風險之間取得平衡。
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