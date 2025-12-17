北京觀察》黎智英案「政治清算」背後：經濟崩潰下收緊國安網，美國不再是人權避風港？
黎智英的案件已經成香港未來與西方社會交往的一張新的名片。從黎智英的審判可以看出，香港也在開始慢慢向大陸國安執法體系學習，採取「以儆效尤」的方式逐漸將「泛國家安全化」的手段融入日常治理體制之中。不論是北京方面和香港政府接二連三的聲明都在試圖表明一個執念「西方自由主義的思維在中共管轄下的香港會徹底失靈」。而關注黎智英案件的支持者們似乎也要做好一個心理準備，中共高層會向香港傳遞審判意見並以最重的刑期判處這位媒體人士，並會不顧一切的表明自己才是香港真正的主人。
目前北京方面對於國安風險的壓制程度已經比中共十九大前後還有嚴重，當時中共高層將「依法治國」的概念上升到政治首要任務，正是從2017年起，包括對「中國大陸的地下教會、臺灣的『間諜』、香港民主派人士和散居在美國的中國民運人士」等「任何涉及政權安全的境內外風險因素」逐漸成為重點打壓的對象。
而黎智英的案件從時間點上正是讓大陸方面找到解決的機會，尤其是在香港國安法頒布之後，北京已從中央立法層面和駐港國安公署的工作方式加緊對香港進行所謂「國安風險修復」防止再次成為西方情報站，就像被成為「顛覆專家」、新上任的美國駐港總領事尹珠麗被委婉約談一樣，在西方社會眼中，這種帶有「威權統治」的執念正在從大陸蔓延至香港社會。
經濟滑坡下，中國社會的國安風險意識在逐步擴大化
根據中國大陸近期公布的11月份經濟統計數據顯示，整體消費萎縮趨勢又進一步的攀升，越來越多的普通人面臨著失業與破產的風險。這樣的變化開始讓整體社會維穩風險與成本逐步提升，這似乎表明一點，國安風險的強化意識正在逐漸成為一切工作的源泉。
在最新一期的中共黨校刊物《學習時報》上，中共國安部長陳一新直言不諱的提到「對內鏟除影響政治安全的土壤條件，嚴防各類風險向政治安全領域傳導、依法打擊經濟金融領域間諜竊密、投敵「餵料」等危害國家安全的違法犯罪活動」。對於這樣的表述，在過往中共國安部長發表的文章和中從未提及過，也是罕見性的揭示了在明年中國進入「十五五」規劃的第一年裏，中國與西方在國安鬥爭領域的活動將逐步加強。
尤其是來自美國的國安威脅，正在逐步上升為一種必須抵禦的風險。雖然這屆美國政府停止資助了幾家常年向中國大陸輸出被認為是「反動宣傳」的媒體和研究機構，但這並不意味著北京方面從此可以「高枕無憂」，相反來自科技、國防、臺灣問題等領域的國安風險正在成為新的競爭渠道。
號稱「人權警察」的美國能否繼續發揮庇護效益？
人權議題成為中美間時常繞不開的問題之一。雖然美國總統川普在15日的記者會上表達了對黎智英案件了擔憂，但從兩國達成的協議上看似乎人權話題不再是主導兩國關系的關鍵。對此，北京官場觀察學者郭軍在受訪時指出「香港事務對於中國大陸而言屬於內政，現在早已不是殖民地了，美國方面會考慮與中方的利益如何，但是對於川普團隊而言，更重要的是這起事件能否成為影響明年中期選舉的因素之一」。
與之相關的另外一起案件，就是因拍攝來自新疆「再教育集中營」的中國異議人士關恒，此時將被美國ICE遣返至第三國烏干達，他的辯護律師陳闖創在接受《紐約時報》採訪時表示「像關先生這樣高度敏感的人，烏幹達很有可能將他遣返回中國」。烏幹達與中國是密切的合作夥伴，中國的「一帶一路」計劃正在幫助這個國家大力修建基礎設施。若是被美國遣返，中國駐該國的大使館會密切關註他的任何行蹤。
由於新疆問題在中國是一個極其敏感的話題且中國政府對媒體進入該地區的限製措施，這讓關恒拍攝到的視頻在西方尤為有意義。關恒的母親羅雲在臺灣生活了近20年，在談及他兒子的案件時表示「在中國大陸的家人，包括關恒的父親和羅雲的四個姐妹都曾被警
察盤問」。
在川普第二任期上任後，給其支持者們兌現了打擊非法移民和那些「沒有正當理由留在美國」的難民者。正如一位旅居在歐洲的華人匿名表示「美國的庇護製度在逐漸被濫用，那些需要得到庇護的人無法得到保護，相反那些假的庇護者卻能堂而皇之的霸占公共資源」。
更多風傳媒報導
其他人也在看
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 41
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 88
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 46
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 147
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 10
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 5
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 150
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 121
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 26
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 43
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟是補鈣王
許多人認為補鈣只能靠牛奶，其實便當常見的小松菜，鈣含量高居綠葉蔬菜之冠，鈣質比牛奶、菠菜更高。 小松菜是補鈣王 根據國健署的建議，每餐的蔬菜量應有一定比例，才能滿足身體對維生素與礦物質的需求。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2
反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝
政治中心／綜合報導當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，前總統蔡英文傳出已在位於健保署內的卸任辦公室中，低調做「這1事」，不僅邀請各界專家，以及不少重量級前內閣官員、幕僚，還由自己親自坐鎮，背後動機全揭曉。民視 ・ 1 天前 ・ 189
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 49
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 84