北京觀察》黎智英案「政治清算」背後：經濟崩潰下收緊國安網，美國不再是人權避風港？

黎智英的案件已經成香港未來與西方社會交往的一張新的名片。從黎智英的審判可以看出，香港也在開始慢慢向大陸國安執法體系學習，採取「以儆效尤」的方式逐漸將「泛國家安全化」的手段融入日常治理體制之中。不論是北京方面和香港政府接二連三的聲明都在試圖表明一個執念「西方自由主義的思維在中共管轄下的香港會徹底失靈」。而關注黎智英案件的支持者們似乎也要做好一個心理準備，中共高層會向香港傳遞審判意見並以最重的刑期判處這位媒體人士，並會不顧一切的表明自己才是香港真正的主人。



目前北京方面對於國安風險的壓制程度已經比中共十九大前後還有嚴重，當時中共高層將「依法治國」的概念上升到政治首要任務，正是從2017年起，包括對「中國大陸的地下教會、臺灣的『間諜』、香港民主派人士和散居在美國的中國民運人士」等「任何涉及政權安全的境內外風險因素」逐漸成為重點打壓的對象。



而黎智英的案件從時間點上正是讓大陸方面找到解決的機會，尤其是在香港國安法頒布之後，北京已從中央立法層面和駐港國安公署的工作方式加緊對香港進行所謂「國安風險修復」防止再次成為西方情報站，就像被成為「顛覆專家」、新上任的美國駐港總領事尹珠麗被委婉約談一樣，在西方社會眼中，這種帶有「威權統治」的執念正在從大陸蔓延至香港社會。



經濟滑坡下，中國社會的國安風險意識在逐步擴大化



根據中國大陸近期公布的11月份經濟統計數據顯示，整體消費萎縮趨勢又進一步的攀升，越來越多的普通人面臨著失業與破產的風險。這樣的變化開始讓整體社會維穩風險與成本逐步提升，這似乎表明一點，國安風險的強化意識正在逐漸成為一切工作的源泉。



在最新一期的中共黨校刊物《學習時報》上，中共國安部長陳一新直言不諱的提到「對內鏟除影響政治安全的土壤條件，嚴防各類風險向政治安全領域傳導、依法打擊經濟金融領域間諜竊密、投敵「餵料」等危害國家安全的違法犯罪活動」。對於這樣的表述，在過往中共國安部長發表的文章和中從未提及過，也是罕見性的揭示了在明年中國進入「十五五」規劃的第一年裏，中國與西方在國安鬥爭領域的活動將逐步加強。



尤其是來自美國的國安威脅，正在逐步上升為一種必須抵禦的風險。雖然這屆美國政府停止資助了幾家常年向中國大陸輸出被認為是「反動宣傳」的媒體和研究機構，但這並不意味著北京方面從此可以「高枕無憂」，相反來自科技、國防、臺灣問題等領域的國安風險正在成為新的競爭渠道。



號稱「人權警察」的美國能否繼續發揮庇護效益？



人權議題成為中美間時常繞不開的問題之一。雖然美國總統川普在15日的記者會上表達了對黎智英案件了擔憂，但從兩國達成的協議上看似乎人權話題不再是主導兩國關系的關鍵。對此，北京官場觀察學者郭軍在受訪時指出「香港事務對於中國大陸而言屬於內政，現在早已不是殖民地了，美國方面會考慮與中方的利益如何，但是對於川普團隊而言，更重要的是這起事件能否成為影響明年中期選舉的因素之一」。



與之相關的另外一起案件，就是因拍攝來自新疆「再教育集中營」的中國異議人士關恒，此時將被美國ICE遣返至第三國烏干達，他的辯護律師陳闖創在接受《紐約時報》採訪時表示「像關先生這樣高度敏感的人，烏幹達很有可能將他遣返回中國」。烏幹達與中國是密切的合作夥伴，中國的「一帶一路」計劃正在幫助這個國家大力修建基礎設施。若是被美國遣返，中國駐該國的大使館會密切關註他的任何行蹤。



由於新疆問題在中國是一個極其敏感的話題且中國政府對媒體進入該地區的限製措施，這讓關恒拍攝到的視頻在西方尤為有意義。關恒的母親羅雲在臺灣生活了近20年，在談及他兒子的案件時表示「在中國大陸的家人，包括關恒的父親和羅雲的四個姐妹都曾被警

察盤問」。



在川普第二任期上任後，給其支持者們兌現了打擊非法移民和那些「沒有正當理由留在美國」的難民者。正如一位旅居在歐洲的華人匿名表示「美國的庇護製度在逐漸被濫用，那些需要得到庇護的人無法得到保護，相反那些假的庇護者卻能堂而皇之的霸占公共資源」。



