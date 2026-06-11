北京觀察》2026世界盃開踢！中國男足又缺席，為何義烏工廠與聯想4大巨頭拿下全球70%商機？

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6月11日，美加墨世界盃在墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca）正式拉開帷幕。東道主墨西哥迎戰南非，成為歷史上首個舉辦三屆世界盃開幕式的球場。這屆世界盃史無前例地由三國聯合主辦，擴軍至48支球隊，共計104場比賽，橫跨美國、加拿大、墨西哥16座城市，從6月11日延續至7月19日在紐約紐澤西的決賽。

然而，對擁有十四億人口的中國而言，這場全球最大的體育盛會，依舊伴隨著熟悉的遺憾——中國男足再次缺席世界盃決賽圈。儘管現任中共領導人對於足球的興趣十分濃厚，但是也不得不承認中國足球隊需要提升自身能力。

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從2002年韓日世界盃首次晉級之後，中國隊已連續多屆無緣這一舞台。競技層面的失落，讓「何時再進世界盃」成為中國足球繞不開的提問。然而，如果把視線從綠茵場上的22名球員移開，人們會發現一個耐人尋味的現實：雖然沒有「中國隊」，但世界盃從來沒有真正缺少「中國」。

中國製造從義烏到北美賽場的「隱形冠軍」

本屆世界盃延續近年來國際足聯（FIFA）擴大賽事影響力的思路，來自全球各大洲的頂尖球隊齊聚一堂。無論是賽事轉播技術、數位平台互動，還是贊助體系與周邊消費，都展現出世界盃作為全球最具商業價值體育IP之一的驚人能量。

2024年11 月8日，中國東部浙江省義烏市批發市場商店裡展示各種冰箱貼。（美聯社）

據國際足聯估算，世界盃全球累計觀賽人數長期維持在數十億人次規模，賽事轉播覆蓋超過200個國家和地區。足球不只是競技，更是一場關於消費、品牌與國家形象的全球展演。

在浙江義烏，這座被譽為「世界小商品之都」的城市，再度成為全球球迷狂歡的幕後推手。據陸媒報導，義烏工廠早在數月前就接滿海外訂單，供應約70%的世界盃周邊商品——從足球、球衣、旗幟、假發，到哨子、喇叭和主題飾品，幾乎涵蓋了所有球迷能想到的紀念品。

本屆賽事中，連官方比賽用球的部分生產鏈條也與中國工廠緊密相連。阿迪達斯推出的「三重浪」（TRIONDA）用球，其高端版本在中國廣東代工廠完成最終生產與檢測，每一顆出廠球都印有「Made in China」。這並非孤例，過去多屆世界盃的周邊與裝備，中國製造已形成完整供應鏈，從低成本大規模生產轉向註重設計與品質的升級。

當北美球場周邊攤位上堆滿色彩鮮艷的球迷用品時，許多人或許不會細想，這些「全球盛宴」的道具，早已在太平洋彼岸的車間裏連軸轉生產。

2026年6月3日，阿根廷前鋒梅西在堪薩斯為世界盃足球賽備戰。（美聯社）

中國資本從贊助商到全球夥伴的深度布局

若將時間撥回數年前，中國資本曾高調進軍世界足球。中國房地產企業、互聯網平台與消費品牌紛紛押注足球產業，希望藉助世界盃實現全球曝光。國際足聯官方贊助商名單中，中國企業一度占據顯著位置，從電子產品到金融科技，再到消費電子，都曾以「世界盃合作夥伴」身份亮相。

近年隨著中國經濟進入調整周期，以及企業海外擴張趨於謹慎，過去「大撒幣」式的體育營銷明顯降溫。

本屆世界盃16家全球贊助商中，中國企業占據4席，包括萬達、聯想（全球合作夥伴層級）、海信與蒙牛（世界盃贊助商層級），贊助總額突破5億美元，在核心商業版圖中穩居重要位置。

萬達作為長期戰略夥伴，海信連續多屆贊助，聯想首次強勢加入技術合作夥伴行列，蒙牛則以乳製品身份深耕。這些投入，不僅是品牌曝光，更是透過世界盃平台實現國際化躍升的戰略考量。中國企業從「買廣告」到「做夥伴」的轉變，折射出資本實力的積累與對全球體育IP的深度認知。

此外，中國央視（CMG）更成為中國大陸官方轉播方，確保大陸觀眾能收看賽事。儘管轉播權談判曾有波折，但最終落地，也印證了中國市場的巨大吸引力。

缺少國家隊，並未澆滅中國球迷的熱情。根據愛彼迎、攜程等平台數據顯示，本屆世界盃期間，中國用戶住宿搜索量同比翻倍，許多球迷計劃跨洋追賽或在家熬夜觀戰。社交平台上，關於梅西、C羅「最後一舞」的討論、豪門對決的預測，以及對黑馬球隊的期待，熱度不減。

除此之外，這也並不意味著中國大陸自己沒有足球比賽。進入炎炎夏日，中國各地都在舉辦以省為單位的足球聯賽，諸如「浙超、閩超」等等，這些參賽的球員有上班族也有一些專業俱樂部的成員。一系列的比賽也給當地經濟注入新的增長點。

本屆世界盃16家全球贊助商中，中國企業占據4席，包括萬達、聯想（全球合作夥伴層級）、海信與蒙牛（世界盃贊助商層級），贊助總額突破5億美元。（圖／翻攝自微博）

世界盃之外，中國足球真正的問題仍待解答

世界盃每四年帶來一次集體狂歡，也每四年提醒中國足球一次現實的落差。

從職業聯賽金元泡沫破裂，到青訓體系反復調整；從歸化球員實驗未達預期，到校園足球與基層建設仍待深化，中國足球過去十餘年的探索，始終未能找到穩定的發展路徑。

當日本、韓國持續在世界盃舞台證明亞洲足球的競爭力，當摩洛哥等「非傳統強隊」通過長期投入完成突破，中國社會對於足球改革的焦慮與期待，也變得更加迫切。

中國雖然在足球反腐領域持續搞出大動作，但實際上對於提升真正的賽場戰鬥力並未有更多效果。一位是資深足球迷的讀者告訴我，讓一幫不懂足球的人去管足球，你覺得會比較好嗎？

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