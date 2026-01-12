北京觀察》2027中國AI霸權計劃曝光！中國「四巨頭」罕見同框，輝達H200隱藏國安危機？

由大陸清華大學基礎模型北京重點實驗室、智譜發起的AGI-Next前沿峰會1月10日在京召開，這場會議匯集了目前中國AI模型四巨頭：智譜創始人唐傑、月之暗面Kimi創始人楊植麟、騰訊「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家姚順雨、阿里巴巴Qwen技術負責人林俊暘。隨著中國正式實施擁有國家標準的《人工智能大模型》規範問世之際，人工智能核心技術安全供給也被提上了日程。

在此之前的本月7日，中國大陸工業和信息化部、中央網信辦、發改委等八部門星聯合印發《「AI+製造」專項行動實施意見》，該意見明確到2027年將推動3—5個通用大模型在製造業深度應用，推出1000個高水準工業智慧體，打造100個工業領域高品質數據集，推廣500個典型應用場景。

這意味著，中國將在不到兩年的時間裡要將人工智慧技術的研發作為國家安全與發展的首選之策。

中國目前在人工智能領域最大的競爭對手是美國，尤其是在去年年初DeepSeek橫空出世之後，遭到西方各國打壓下，中美未來將在人工智能領域掀起新的鬥爭。

與美國不同的是，中國目前所奉行的經濟發展策略是「政治優於經濟」的模式，恰好今年是中共成立105周年，到2027年中共將召開二十一大，意味著新一屆中共領導人將產生，這將從政治層面上對整個中國社會的發展與規劃產生重要影響。

未來中美不僅將在晶片領域形成對抗，在通用技術標準上，中國也要有自己的一套模式。

當允許輝達進入中國市場後，北京方面只允許其商業公司採購，在國企與央企層面將不被允許，理由是「擔心國家安全」。

值得注意的是，在大陸工信部出臺的上述意見的時候，恰逢輝達進入中國市場開展採購。中國兩家巨量集的互聯網公司─阿里巴巴集團和字節跳動，已跟輝達私下接觸，各自表達有意購買超過20萬顆H200晶片。

中美兩國在未來將形成各自兩種版本的人工智能模式

美國Meta以 20億美元收購人工智慧平臺 Manus的交易遭到中國商務部的額外審查。中國商務部給出的理由是「任何涉及跨境資本的收購與交易必須符合法律法規以及相關利益」。這意味著北京要明確插手這場資本收購活動，其嚴重性不亞於去年李嘉誠賣港口一事。

而在訓練人工智慧方面，Manus使用了包括阿里巴巴和Anthropic在內的多家公司開發的人工智慧系統。

Manus由總部位於新加坡的 Butterfly Effect Pte公司運營。這家公司註冊地在北京，但是實際運行全部在新加坡，Manus的資產與數據早已被轉移出中國。

對比於中美兩國發展人工智能模型的環境，似乎多數開發者更傾向於美國開放自由的科研氛圍，對於中國研發者來說，更重要的是如何將成果做好轉化最後是為國家服務而非實現商業利益。

在AGI-Next前沿峰會，騰訊首席AI科學家姚順雨解讀，「能不能引領新的範式，這可能是今天中國AI產業唯一要解決的問題。在其他方面，無論是商業、產業設計還是做工程，我們在某種程度已成為頂尖水平。」

月之暗面Kimi創始人楊植麟在峰會上表示，「做人工智能模型，本質上是在創造一種世界觀」。他提到「一個好的AI應該是有什麽樣的表現，應該追求什麽樣的價值觀；人類認知的延伸，今天我們有很多問題解決不了，很多癌癥無法被攻克，有很多能源的問題需要被解決，甚至有很多社會的解決需要更好的設計。」。

智譜首席科學家唐傑也提到，「如果你希望AI完成幾十步、上百步的任務，比如全天候監控小紅書上關於清華大學的討論，自動整理主題並生成文檔，這類任務本質上是AI「如果你希望AI完成幾十步、上百步的任務，比如全天候監控小紅書上關於清華大學的討論，自動整理主題並生成文檔，這類任務本質上是非同步的，也極其復雜。」

