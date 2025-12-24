北京觀察》40名上將蒸發了？習近平反腐風暴未歇，空軍成下一個暴風眼

共軍軍委本周一在北京八一大樓舉行晉升儀式，中共軍委主席習近平出席，共軍軍委副主席張升民主持晉銜儀式。

從央視新聞聯播的畫面來看，原本共軍有40多名上將，如今只剩下6人。在共軍內部對反腐敗鬥爭高壓態勢下，這是今年首次舉辦的晉升儀式，前兩年則舉辦了三到四次。足以可見，目前共軍內部的鬥爭較為激烈。此外，中共軍隊還對外發布有關《空軍部隊違規采購問題》的公告，亦可能波及多輪空軍高層，對「反腐態勢」持續打擊下去。

晉升儀式透軍隊清洗現狀

此次晉升上將軍銜的是來自空軍的東部戰區司令員楊誌斌、中部戰區司令員韓勝延。其中，楊誌斌曾任空軍上海指揮所司令員、空軍福州指揮所司令員、蘭州軍區空軍參謀長、南部戰區副司令員、西部戰區副司令員，2011年7月晉升空軍少將軍銜，2021年3月晉升空軍中將軍銜，2025年12月晉升上將軍銜。而韓勝廷則在今年中共「九三」閱兵中擔任總指揮，此前他在2016年共軍軍改前夕，任蘭州軍區空軍參謀長、成都軍區空軍副司令員，並擔任首任共軍西部戰區的副司令員。

廣告 廣告

此次，共軍軍委提拔中部與東部戰區司令員則是瞄準了當前中日關系緊張和臺海局勢的復雜性。一方面對於中共而言，臺灣與日本問題是兩個不同性質的問題，但是相關空防力量不能減退。另外一點，北京也十分關註近期日本方面在中國大陸渤海和黃海水域的動作，據此兩處沿海區域的空軍飛行訓練也在近期表現得十分頻繁。

而對於中部戰區的提拔更多是考量未來各軍區的後勤戰備協調作用，中部戰區地處北京、河北、山東、山西一帶，屬於拱衛京城的重要部隊，除在關鍵時刻進京發揮維穩作用，多數是從政治安全的角度予以考量。

按照之前共軍上將將近40人的規模，如今晉升儀式的臺下只有六人，包括空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝、國防大學校長蕭天亮上將皆數缺席。尤其是在對「臺海沖突先鋒作戰指揮」何衛東拿下後，外界對2027年共軍能否攻臺產生質疑。

不過，綜合目前的信息看，本輪晉升的上將是否「短命」還有待觀察。

劍指單一軍種違規招標問題 空軍將成未來重點發展對象

共軍軍委本月15日發布公告稱，受理空軍部隊組織開展的物資、服務類采購活動有關違規問題（含招標代理機構組織項目），包括但不限於需求編製、采購評審、合同履約、供應商處罰、招標代理機構遴選、網上采購等。還提到「參加空軍部隊采購活動的供應商、評審專家、招標代理機構、投標代理人，以及軍隊內部與項目相關人員，可采取郵遞方式實名反饋」。

在此之前也有類似的應反腐敗問題的要求發布相關公告，但這是首次共軍針對單一軍種對外發布，意味深厚。

在前共軍軍委李尚福一案涉及火箭軍招標采購的案件後，共軍內部曾開展了為期數月的整頓行動，包括發布「禁止參加招標的供應商名單及相關人員名字」。此次針對空軍則是印證了未來空防力量的穩定性決定前期戰鬥力的成敗問題。

近期，尚未流出有關空軍上將被落馬的消息，但明年開年按照慣例將會有一波新的整治動作發生。

共軍軍委舉行晉升儀式，臺下董軍在場

更多風傳媒報導

