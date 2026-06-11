北京觀察》AI高鐵時代仍有「現代奴工」！66歲老人搬水泥20年無薪勞動，一句「想回家」刺痛百姓
「想回家。」面對中國民間打拐志願者上官正義的鏡頭，66歲的丁姓老人說出的這三個字，沒有憤怒，沒有哭喊，卻讓無數中國民眾在屏幕前感到窒息。
近日，河北保定清苑區一間水泥經銷點被揭發長期奴役一名疑似智力障礙老人。根據長期從事打拐調查的網紅上官正義公開的視頻，老人每日清晨五點起床，從事裝卸水泥等重體力勞動，一天搬運量高達二十噸，卻二十年來從未領過工資，也沒有勞動保障。
更令人震驚的是，當被問及老人的身分時，涉事老板安某起初竟輕描淡寫地表示：「別人送來的。」甚至脫口而出：「死了就埋了。」
近來中國民間發生的兩起事件引發了對生命健康權的漠視。一件就是重慶「山姆打包哥」虐待犬隻事件，一件就是河北保定的這起事件。兩起事件看似毫無關聯，但卻都指向一個問題：在中國人權和狗權到底受到誰的保護？
「別人送來的」：一句話刺痛公眾神經
在影片中，丁姓老人頭髮稀疏、滿臉皺紋、神情呆滯，在堆積如山的水泥袋間機械式勞動，汗水與水泥灰混雜，卻連基本口罩都沒有。面對鏡頭，老人無法清楚說出自己的年齡和家庭狀況，僅反覆表示：「沒有錢」、「想回家」。
而安某最初的辯解，更讓公眾憤怒。在中國社會，「別人送來的」四個字令人聯想到拐賣、遺棄、非法收留乃至人口販運。尤其當對象是一名失去自我保護能力的殘障人士時，這樣的說法幾乎等同於將一個人視作可以隨意轉手的勞動力。隨著影片在網路瘋傳，「現代奴工」、「現實版黑磚窯」等詞彙迅速登上微博熱搜。
6月7日事件發酵後，河北保定聯合調查組（公安、民政、人社、殘聯等部門）立即成立。丁某某接受全面體檢，結果「未見異常」；經DNA比對，6月9日已找到親屬，目前已妥善安置。安某某則被公安機關依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。
倘若發生在上上世紀倒是能理解，人類社會的文明程度尚未如此發達，但是在一個人工智能和科技水平超前的時代，人口販賣問題尚未得到徹底根除，著實讓人匪夷所思。回過頭來看，中國始終將人權問題擺在第一位，但是這位老人若是沒有打拐網紅的出現，是不是一直要幹到死？
據記者在當地走訪調查發現，涉事區域為河北保定當年在前中共政治局常委周永康執掌中央政法委時期，「掃黑除惡」專項行動中整治的最為厲害的地方，所以在上官正義的鏡頭中，涉事水泥店的老闆一句「我撞死你」也道出了當地基層政商勾結的源頭。如今這起事件在當地也是成為考驗保定新任市委書記的一個執政輿情。
此外，丁姓老人這起事件在當地民眾間也引發熱議。一位來自河北保定某區縣政法幹部私下對我表示「去年中央巡視督導組曾來保定檢查過，也有人向上遞材料了，但是最終被當地村幹部給壓回去了」。因為安全的因素，這位當地幹部拒絕提供姓名。不過，記者也在當地一些民眾口中得知，丁姓老人所在鄉政府很早就知道這回事，只是沒人去管，直到後面等抖音上的網紅曝光後，當地政府輿情壓不住了，才出手援助。隨後記者有致電當地政府部門請求置評，但是暫未得到任何正面回應。
根據河北保定當地發布的公告顯示，這位被拐賣的丁姓老人原為外市村民（當地稱來自河北石家莊市平山縣一帶），約2004-2006年間走失或流落至此，後被「送」至安某某處同住幹活。這段模糊的「轉送」過程，是否涉及人口買賣、非法拘禁或強迫勞動，仍待深入調查。一些在北京的律師在受訪時表示，安某某長期限製老人人身自由、強迫重體力勞動且不支付報酬，已涉嫌《刑法》中的強迫勞動罪與非法拘禁罪。因受害者為殘障人士、作案時間長達20年，情節特別惡劣，屬從重處罰範圍。
從「黑磚窯」到「搬水泥」：消失的弱勢者
不少人將此案與2007年震驚中國的「山西黑磚窯事件」相提並論。當年，大量智障人士、流浪漢與未成年人被非法拘禁，從事高強度勞動，遭受毆打虐待。事件曝光後，北京方面展開專項整治，並承諾嚴厲打擊強迫勞動與人口拐賣。
然而近二十年過去，類似事件仍不時浮現。從偏遠鄉鎮的小作坊，到城鄉接合部的家庭工廠，精神障礙者、流浪者、無身分證明者與失能老人，往往成為最容易被忽視的群體。他們缺乏求助能力，也難以進入制度保障網絡，一旦進入封閉環境，便可能長期處於被剝削狀態。
縱看保定事件最令人不安的，不只是「無薪搬水泥」，而是「二十年」。這意味著，一名老人從中年走向老年；意味著當地歷經數輪基層換屆；意味著無數次人口普查、文明城市檢查、安全生產巡查與基層走訪。一個每天在村裡搬運水泥的人，竟像隱形人般存在了二十年。
比憤怒更深的，是不安：民間監督，為何總是最後一道防線？
此次揭露事件的，並非基層治理體系，而是中國民間打拐志願者上官正義。近年來，從揭露非法代孕產業鏈，到協助尋找失蹤兒童，上官正義多次透過個人調查推動公共事件進入輿論場，也因此引發不少爭議。
中國近年來持續強調基層治理現代化與社會治理精細化，同時似乎再次暴露出一個中國社會的現實：在部分基層治理失靈之處，民間監督往往承擔起制度補漏的角色。
這起事件真正留下的，並非對個別老板的譴責，而是一個更沉重的追問：當一個疑似殘障者被稱作「別人送來的」，並被當作免費勞動力使用二十年時，究竟是誰失去了對人的基本敬畏？
從虐待犬隻到保定水泥店，社會進步或許體現在高樓、晶片與高鐵之上；但衡量一個社會文明程度的尺度，往往取決於它如何對待那些最弱小、最沉默、最容易被遺忘的群體。
而這道考題，中國顯然仍未交卷。
更多風傳媒報導
其他人也在看
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
任天堂發表會大作連發股價卻慘跌，外媒酸「沒內容不用硬辦」玩家傻眼反擊：這陣容還嫌？
最近一段時間對全球玩家來說真的忙翻了，因為從 PlayStation 的「State of Play」開始，夏日遊戲節、XBOX Game Showcase、任天堂的「Nintendo Direct」等遊戲平台的發表會連袂舉辦，公布許多新作消息。不過，在這其中 Nintendo Direct 表現卻似乎有些平淡，不但發表會後股價下跌 8.2%，也被外媒點名抨擊「幹嘛不晚點辦」掀起社群熱議。
執法過當? 大貨車開錯禁行路段 竟遭警拖下車壓制在地上銬
社會中心／王毓珺 張智凱 新北報導開錯路，竟然就被員警拖下車、壓制上銬！日前有名大貨車駕駛，行經新北市淡水區沙崙路，不小心誤闖禁行大貨車路段，遭員警攔下，他沒有報身份證，跟員警說要先上車打電話確認，沒想到下一刻就被員警拖下車，壓制在地、上銬，甚至手機也被員警一把搶過，滿身傷的駕駛怒控，員警執法過當！
台灣玩家哭了！營運23年《爆爆王》宣布8月結束營運 網淚別：再見了彈水阿給
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
藤條不當體罰! 北市國中籃球名校 爆女教練霸凌疑雲
社會中心／綜合報導台北市一所國中籃球隊，傳出疑似霸凌案，學生家長指控，籃球隊女教練，不讓自己的小孩加入群組，待在球隊三年，幾乎坐足冷板凳，唯一上場一次，還被教練酸是"給他最大的仁慈"，更傳出曾拿藤條，不當體罰其他同學，最終調查結果，只有不當對待屬實，祭出小過懲處，未達解聘程度，讓家長無法接受。
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
男友太持久！妹子「堅持1小時」崩潰：要乾旱了
男友太持久！妹子「堅持1小時」崩潰：要乾旱了
國泰金獲利好到爆！ 5月EPS 4.07元 調整後5個月賺贏一整年
國泰金控今日公布財報，2026年5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，EPS達4.07元；5月單月獲利調整後逾450億元，累計獲利調整後逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現；由於主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高，其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。
美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂
有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。
訂單滿手接到2027年後！這「代工廠」獲投信大買1.8萬張 全球產能還要翻倍
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美伊衝突升高市場不確定性，加上美股四大指數同步收黑，台股今（11）日震盪走弱，終場以43,149.46點作收，下跌76.08點，跌...
高爾夫》年度大滿貫出現兩隻腳了！【翁明璽專欄】
歷經11年的奮戰，北愛爾蘭名將Rory McIlroy終於在去年征服Augusta National Country Club（奧古斯塔國家鄉村俱樂部），披上渴望多年的名人賽綠夾克，一舉成為自Tiger Woods之後，首位集滿4座不同大賽冠軍的傳奇球星，接下來換成當今世界球王Scottie Scheffler試圖加入這個史上只有6人的生涯大滿貫超級俱樂部。
快訊／雨彈轟炸！這地急發淹水警戒
快訊／雨彈轟炸！這地急發淹水警戒
49枚戰斧飛彈轟炸伊朗 川普：伊朗請求美軍中止目前軍事行動
美國總統川普（Donald Trump）於6月10日接受福斯新聞（Fox News）特派記者崔伊．英斯特（Trey Yingst）專訪時首度透露，伊朗官方已直接與美方取得聯繫，並請求美軍中止目前對伊朗境內的軍事行動。福斯新聞記者英斯特指出，川普在訪談中詳細說明了這場轟炸行動的最新進展、與德黑蘭當局的談判現狀，並嚴正警告，若伊朗最終拒絕美方提出的協議草案，美......
孫易磊先發6局無失分狂飆8K完成任務！退場時火腿2:0領先為勝投候選人
體育中心／綜合報導效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的台灣投手孫易磊，於台灣時間11日下午5點重返一軍投手丘扛先發，將對戰橫濱DeNA灣星，力拚日職生涯首勝入袋，這也是本季孫易磊首度在一軍登板。
終於可以曬衣服了！氣象署曝「放晴時間」：氣溫回升有望見到陽光
中央氣象署發布最新天氣預報，未來一週台灣將迎來先濕後乾的天氣轉折。受到梅雨鋒面影響及強烈西南風灌入，14、15日將是降雨最劇烈的「重頭戲」，中南部需嚴防局部大雨或豪雨。所幸這波雨勢預計從16日起因西南風減弱而逐漸趨緩，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光；緊接而來的端午三連假目前預測天氣也相對穩定偏熱，型態轉為午後雷陣雨為主。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
台美關係史上最佳，護國神山卻在華府遇逆風？共和黨人強勢表態：台積電涉及侵權就禁運
根據美國新聞網站《Axios》獨家取得的信件，多位共和黨人敦促美國國際貿易委員會（ITC）在涉及台積電（TSMC）的專利案件中，應當採取強硬的執法行動。這則《Axios》在11日披露的報導，不僅將商業專利糾紛上升到了國家安全與產業霸權的政治博弈，更直接衝擊台灣護國神山的利基與台美關係。這場政治攻防始於一封日期標註為5月22日的聯名信。發起人包括共和黨籍的眾議......
明天天氣西半部防雷陣雨、晚起趨緩 周日鋒面再臨 端午連假估天氣穩定
中央氣象署今天表示，明天（11日）西半部易有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫雨，預估明晚起雨勢趨緩。未來一周雨勢先增後減，周日、下周一（14、15日）鋒面影響及西南風偏強，降雨最明顯，中南部地區防局部大雨或豪雨；下周二（16日）降雨漸減、氣溫回升，預估端午連假天氣相對穩定。
「都是任天堂的錯！」國外73歲阿嬤看完發表會秒買Switch 2，只為1款遊戲新作
在最近各大遊戲廠商連發接力舉辦的線上遊戲發表會中，任天堂也不落人後，日前舉辦了最新一次的線上發表會「Nintendo Direct」，並且也帶來了《薩爾達傳說：時之笛》、《異度神劍》等大作 IP 的最新消息。其中《異度神劍》直接公布新作《異度神劍 Genesis》的消息也讓許多粉絲非常激動，甚至就讓一位已經 73 歲的紐西蘭老奶奶等不及了，直接買一台全新的 Nintendo Switch 2 主機。
光電股泛陣陣綠光！「這檔太陽能」卻逆勢漲停、群創也噴8% 彩晶小摔1%陷連6跌
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導受美股四大指數全面收黑影響，台股加權指數今（11）日開低走低，盤中一度下挫至接近4萬2千點大關，隨後大幅度拉回，最終收4...