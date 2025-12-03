北京計畫在倫敦建造歐洲最大的中國大使館 英國政府第3次延後

中國計劃在名勝景點「倫敦塔」（Tower of London）(圖)附近興建歐洲最大使館。(圖片來源/pixabay)

英國《衛報》與《路透》報導，北京打算在倫敦建造歐洲最大的中國大使館，英國周二（12月2日）第三次推遲這備受爭議計劃的批准期限至明年1月，屆時英國首相施凱爾將訪問北京。

中國計劃在名勝景點「倫敦塔」（Tower of London）附近興建歐洲最大使館，選址是一處擁有200年歷史的皇家鑄幣廠建築舊址，但是由於英國當地居民、在地的前香港立法會議員和香港民主運動人士的反對，該計畫計劃已經停滯3年。

為了安全評估推遲批准的期限

各界擔心新大使館可能被用作間諜活動基地，這促使英國和美國的一些政界人士敦促倫敦政府阻撓北京的計畫。

路透看到的一封信顯示，英國負責評估的住房、社區暨地方政府事務部（MHCLG）表示，由於遲遲未能收到內政部和外交部的回覆，MHCLG現在將定奪此案的最後期限從12月10日推遲至1月20日。

英國首相施凱爾的發言人表示，推遲決定的原因是相關部會就批准設立大使館可能帶來的「特定」安全影響提出意見，在考慮這些意見之前不應做出決定。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）長期批評設立超大中國大使館計畫，他接受路透訪問時直言：「與其無休止地拖延讓北京更加憤怒，英國政府不如直接拒絕，盡快結束這個重大爭議。」

英國駐北京大使館有時會被斷水

《衛報》上個月的報導指出，英國安全部門已向主管機關的部長表示，他們能夠應對這座大使館的安全風險，該大使館建成後將成為中國全球最大的外交機構。

北京政府發言人周二表示，將中國在倫敦現有的7個外交機構合併為一個大使館「顯然具有安全優勢」。中國政府已同意將倫敦的所有外交機構合併到位於倫敦塔橋附近、佔地2萬平方公尺的昔日皇家鑄幣廠廣場。

中國政府發言人先前曾敦促英國政府批准建造新的大使館，否則將面臨未說明的「後果」。

10月初，英國每日郵報報導，中國有時會關掉對英國駐北京大使館的供水，先前2020年英國外交部早已批准價值一億英鎊的駐北京大使館裝修合約，但中方一直不批准開工，這些都是中國私下使出的手段，試圖迫使英國批准中國新大使館的興建計畫。

習近平主席要求史凱爾首相介入

但是由於最近英國官員被指責淡化中國大使館計畫對英國國家安全構成的威脅，以及9月15日，英國檢方宣布，不再起訴兩名涉嫌為中國從事間諜活動的英籍男子，包括曾任英國國會議員助理的前研究員，稱因證據不足，無法繼續審理此案，此時，施凱爾政府如何做出決定，成為十分敏感的政治議題。

施凱爾首相本周一警告說，中國對英國構成國家安全威脅，但是他也說，更緊密的商業聯繫符合國家利益。

2018年中國買下位於東倫敦、可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」的英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），近2萬2000平方公尺。中國計劃在原址興建新大使館，但其規劃許可申請被當地議會駁回，中國國家主席習近平去年曾要求施凱爾首相介入此事。

反對黨國會議員和政治人物呼籲政府阻止該計劃，因為該塊土地靠近地下鋪設的戰略光纖電纜。

