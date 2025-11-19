北京談判內容曝光! 日堅持不道歉 雙方不歡而散 傳高市早苗將參拜靖國神社

日方代表金井正彰（左）與中方代表劉勁松（右）在北京進行外交談判。 圖：翻攝自 X《華爾街電視 Wall St TV》

[Newtalk新聞] 近日因日本首相高市早苗「台灣有事」的論點，中日兩國關係愈發緊張，中國不僅透過飛彈、艦隊演習回擊，還敦促國民避免赴日旅遊，有專家估計此舉恐將造成近 2 兆日圓損失。目前，日本方面似乎有緩和局勢的打算，派出外交人員前往北京，但結果似乎並不理想。

劉勁松在會談結束後無禮地「雙手插兜」，似乎對談判結果很不滿意。圖：翻攝自 X《蔡慎坤》

日本外務省亞洲及大洋洲局局長金井正彰於昨日（18）抵達北京，與中國外交部亞洲司司長劉勁松展開會談，會後兩人被媒體捕捉到共同離開大樓。從照片上已可以看出二人神情嚴肅，尤其是中方代表劉勁松還「雙手插兜」，似乎表現得相當傲慢，與金井正彰些微鞠躬的模樣形成鮮明對比。

廣告 廣告

中國外交部發言人毛寧表示，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論，再次向日方提出嚴正交涉，發言人指出：「高市的言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神」，並要求日方收回相關言論。

另一方面，日本外務省發布新聞稿表示，會上金井抗議了中國駐大阪總領事薛劍的發言，以及鼓勵減少赴日旅遊的行為，強調日本安全狀況並未惡化，敦促中方採取「適當措施」，並重申應保護中國日僑之安全。對於高市收回言論的要求，日方並未置評，不過據《產經新聞》報導，內閣官房長官木原稔昨日表示，不會撤回該言論。

中國曾發生數起排日事件，例如去年 9 月的深圳深圳日本人學校學生仇殺案。圖：翻攝自 X《East Asia Times》

一些人將關注焦點放在兩位外交人員的互動上，X 帳號《蔡慎坤》認為，劉勁松的行為與中山裝穿著，無疑是「戰狼外交」之體現，意在取悅國內民眾，以及羞辱不順著中共的外交人員。而高市早苗似乎也不願或不須退讓，據《JNN》民調結果，高市內閣的支持率已達 82%，是僅次小泉純一郎內閣 88% 的史上第二高，而《日本放送協會》（NHK）的民調也有 66% 支持率。

另外《NEWSポストセブン》表示，高市為了鞏固政府，正在籌劃參拜靖國神社，可能讓他成為自安倍晉三以來，首個參拜的在任首相。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除

中日交惡撕破臉! 「台灣有事」北京談判破裂 中國隨即宣佈破獲日本間諜案