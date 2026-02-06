北京論壇引議！張雅屏：九二共識是和平基礎

▲國民黨副主席蕭旭岑（左）率團訪問中國，會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（右），以及國台辦主任宋濤。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國共兩黨智庫論壇日前於中國北京登場，國民黨副主席蕭旭岑率團訪問，並會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，以及國台辦主任宋濤。對此，國民黨大陸事務部主任張雅屏今（6）日認為，對比民進黨刻意提出「兩岸尚存歧異的內容作為互動前提」，刻意製造衝突，並透過衝突製造戰爭危機感，藉此獲取選票，國民黨的路線才是真正能推動兩岸和平的路徑。

張雅屏今發文表示，蕭旭岑與王滬寕會見時明確還原「原汁原味的九二共識」、「一中各表」的精神，既然各自口頭表述，表示有擱置爭議，求同存異的空間。蕭旭岑並且當面向王滬寧表達台灣人不希望衝突，希望和平解決爭端，也希望大陸正視台灣人的主流民意，獲得王滬寧正面回應，表達大陸以和平為首要目標。這是針對大陸軍演的壓力，本黨首次明確向大陸最高層表達台灣人的感受，並獲得善意與正面回應。

張雅屏認為，這展現出國民黨的路線才是真正能推動兩岸和平的路徑，而台灣能否維護兩岸和平，與執政黨與領導人的治理能力息息相關。民進黨拋開過往國民黨時期與大陸當局達成的九二共識，刻意將九二共識說成沒有共識，用「前提」與「基礎」之間微妙的不同做文章。所謂的「基礎」，就是雙方接受的內容；而「前提」僅為單方面要求。

張雅屏說，因此，「九二共識」絕對是兩岸和平對話的「基礎」，絕非「前提」。民進黨拋開基礎不用，刻意提出兩岸尚存歧異的內容作為互動「前提」，這絕非為了和平，而是刻意製造衝突，並透過衝突製造戰爭危機感，藉此獲取選票。民進黨這種口說和平，卻毫無治理能力的政權，我們皆有責任揭發並取代。

