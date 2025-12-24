北京軍事擴張 直接威脅美本土

美國戰爭部在年度大陸軍力報告中示警，北京歷史性的軍事擴張，規模龐大且持續擴張的核武、長程飛彈等武器庫直接威脅美國國家安全，讓美國本土日益脆弱，另一方面，解放軍也穩步推進2027對台「戰略決勝」以及對美「戰略制衡」的目標。五角大廈評估，大陸目前軍事戰略核心在第一島鏈，但最終恐成為能投射至全球的強大力量。

五角大廈在2025大陸軍力報告前言中言明，大陸目前將軍事重點放在第一島鏈，北京將第一島鏈視為達成其區域內目標的戰略重心，然而隨著大陸日益富裕、茁壯，可以合理推斷大陸會持續成長，最終成為勢力涵蓋全球的強大力量。

戰爭部強調，美國無意「扼殺、支配或羞辱」大陸，而是尋求阻止印太區域任何國家支配美國或美國盟友，美國必須強大到不會有人想要侵略他國，藉此達到和平。

報告也直言，大陸歷史性軍事擴張已讓美國本土日益脆弱，大陸擁有規模龐大且逐漸成長中的核武、海事力量、常規長程攻擊、網路與太空火藥庫，能直接威脅美國安全。

五角大廈點出，大陸最核心的軍事戰略是透過全國動員的「國家總體戰」戰勝美國。解放軍穩定朝2027年的目標發展，也就是對台「戰略決勝」；對美國在核子與其他戰略領域「戰略制衡」；對其餘區域國家「戰略嚇阻與控制」。換句話說，大陸預期在2027年具備與台灣開戰並取得勝利的能力。

戰爭部也分析4種大陸可能對台實施的軍事選項，包含「不開戰的脅迫」、「聯合火力打擊」，「海空封鎖」，以及「聯合登陸作戰」。對於大規模入侵台灣，美國尚未掌握足夠資訊判斷北京是否已評估過其他統一選項，然而隨著其他選項的決策空間日益受限，此一選項恐怕對北京愈來愈具吸引力。

分析認為這份報告似乎是倉促拼湊而得，不僅缺乏目錄，部分內容甚至過時，但至少也讓人一瞥五角大廈和白宮如何看到美陸雙邊關係；歐亞集團高級分析師傑瑞米指出，雖然報告中「美陸關係比近年更好」的說法令人存疑，但這也揭露了美國總統川普對陸政策的態度，也反映他不願對北京任何提出可能破壞川習會結果的要求。