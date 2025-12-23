北京辦抗日戰爭史研討會 國台辦再反高市早苗言論

（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國大陸國台辦副主任趙世通今天在一場抗日戰爭史研討會上表示，日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，是當前值得兩岸民眾與國際社會高度重視的動向，特別是日本戰敗80年的時刻，日方沒有記取歷史教訓，傷害中國人民感情。

由中國抗日戰爭史學會、台灣光復紀念協會舉辦的第7屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨「中華民族抗日戰爭大事記」新書發布會今天在北京舉行。

研討會議程包含「台灣同胞的抗日鬥爭」、「中國抗日戰爭的歷史貢獻與偉大意義」、「設立台灣光復紀念日的重大意義和深遠影響」、「揭批近期日方涉台錯誤言論，堅決捍衛二戰勝利成果」，顯示中國大陸藉由抗日戰爭強化敘述對台連結，以及藉由研討活動加強輿論，反對高市早苗的「台灣有事」論調。

趙世通在致詞時表示，高市早苗的「台灣有事」論，是當前值得兩岸民眾與國際社會高度重視與警惕的動向，特別是日本戰敗80年的重要歷史時刻，日本政府不反思歷史罪責，記取歷史教訓，反而蓄意挑釁戰後國際秩序，破壞中日關係基礎，不遵守對中國政府的承諾，傷害中國人民感情。

他並聲稱，近期高市早苗講台灣有事可能構成日本存亡危機的事態，日本高官還想修改無核三原則，這些都是對戰後國際秩序的蓄意顛覆之舉，也是破壞地區、世界和平的圖謀。敦促日本政府記取歷史教訓，不要在錯誤道路上越走越遠，同時兩岸民眾要與國際社會一道，「攜手捍衛中華民族共同利益、國際正義與世界和平」。

中國社科院黨組成員、當代中國研究所所長金民卿在致詞時說，中國人民抗日戰爭的勝利，粉碎了日本軍國主義，捍衛國家主權與領土完整，使得台灣與澎湖列島徹底光復。

他又說，最近在台灣議題上「說三道四」的日本政府，台灣已經光復80年，「台灣是否有事，根本不是日本的事」，在台灣問題上日本負有歷史罪責，藉台灣生事只會給日本找事，日本應停止在涉台問題上製造事端。

前陸軍總司令、台灣光復紀念協會理事長陳廷寵說，今天看到有些人蓄意扭曲歷史，所以要共同捍衛抗戰成果。最近幾年在台灣去中國化的影響，其中幾乎看不到抗戰相關的內容，台灣光復甚至被污名化，甚至在抗戰80年之際，「聽到抗戰變成終戰，令人義憤填膺」。

他表示，兩岸應共享史料、共寫史書，共同弘揚抗戰精神，他並提到前行政院長郝柏村常常提醒，「抗戰的勝利與成果沒有充分為世界所體認，更可能被各位所遺忘」，「他（指郝柏村）的精神與叮嚀依舊伴隨我們，成為我們前進動力」。（編輯：朱建陵）1141223