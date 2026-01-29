北京迎客忙 習近平會英首相

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來訪英國首相斯塔默的歡迎致辭中講到，“中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。” 作為8年來首次訪華的英國首相，斯塔默也在會談開始就說這是一次“時隔太久”的會面。

斯塔默試圖結束“忽冷忽熱”的對華關系

盡管雙方均未點名美國或總統特朗普，但都提到了目前國際局勢變亂交織，單邊主義、保護主義、強權政治有增無減。習近平與斯塔默的討論重點在雙方的務實合作。斯塔默率領50多位金融和制造業的高管訪華，旨在實現他2024年當選首相時承諾的提振英國國內經濟。

斯塔默首相也並非“空手而來”。英國政府近期批准了僵持多年、備受爭議的中國駐英大使館遷址擴建計劃，解決了兩國關系中的一個僵局，但也引發了關於該“超級使館”可能便利中方在英間諜活動或威懾異議人士的擔憂。

習近平對此指出：“好事多磨。只要是符合國家和人民根本利益的正確事情，領導者就不會畏難，而是會勇往直前。”

經濟利益與“小船”協議

此次中英最高領導人會面的另一個具體成果是達成了一項邊境執法合作協議，旨在打擊偷渡和毒品走私。據悉偷渡和走私團伙在英吉利海峽使用的小型船只的發動機有半數以上產自中國。該協議將促使中英執法機構及制造商直接合作，從源頭上阻斷供應。

斯塔默還向路透社記者證實，他與中方就英國公民、香港媒體大亨黎智英受審一事進行了“充滿尊重的討論”。

“斯塔默模式”：務實還是拖延？

英國媒體除了及時報道本國首相訪華，也針對斯塔默的外交重點加以分析。英國《衛報》專欄作家拉斐爾·貝爾（Rafael Behr）指出，這次訪問凸顯了所謂的“斯塔默主義”，其特點是拒絕承認艱難的抉擇。貝爾警告說，這種做法是對“戰略困境的否定”，只是在推遲不可避免的危機，比如試圖完成同時討好華盛頓和北京也別忽略了歐盟這種“不可完成的任務”。他認為，商業利益與國家安全“最終不可分割”, 斯塔默這種第一選擇是“不做選擇”的做法，在國內和外交舞台上都不會成功。



作者: 德正（法新社、路透社）