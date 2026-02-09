北京遭爆用川習會擋美軍售 美國務院：對台承諾不變

美國總統川普和中國領導人習近平。（圖／美聯社）





英國媒體《金融時報》（Financial Times）於6日披露，繼去年底公布創紀錄的對台軍售案後，美國目前正為台灣彙整一筆新的軍售包裹，內容包含愛國者飛彈等系統，規模可能高達200億美元。對此，北京方面已向美方發出警告，揚言此舉可能危及美國總統川普預計於今年4月的訪中行程。

金融時報：美擬售愛國者、NASAMS等4系統

《金融時報》引述8名知情人士說法指出，美國繼去年底公布總值111億美元（約新台幣3506億元）的軍售案後，正研擬下一波對台軍售。

這項包裹預計包含4種武器系統，除了用於攔截來襲飛彈的愛國者系統外，還將納入更多套先進地對空飛彈系統（NASAMS）以及另外2種武器。

知情人士透露，這項最新軍售案的金額可能高達200億美元，但最終數字仍有變動空間，亦有可能貼近去年12月的金額。美國政府原訂計畫於本月通知國會，但部分專家研判，如今川普可能會等到從中國返回之後再進行通報。

中方威脅取消訪問 美官員認是虛張聲勢

針對此消息，中方已表達嚴重關切。報導指出，中國駐美大使謝鋒已就這項軍售案向美國政府提出警告，北京更告知美方，這筆交易可能會讓川普的訪問行程生變。

中國國家主席習近平在4日與川普的通話中，也特別提及對台軍售議題；根據中國外交部說法，習近平當時強調美方「務必慎重處理」此事。

不過，部分美國官員認為，中國揚言取消川普來訪的說法只是在「虛張聲勢」，並不會真的付諸實行。

國務院回應：對台承諾40年不變

對於媒體報導及中方反應，美國國務院一名發言人今日對中央社表示，不評論待定的軍售案。該發言人強調，本屆政府已明確表示，一如過去40多年來，美國對台灣的長期承諾持續不變；美方同時敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。

回顧川普政府甫於去年12月17日通知國會的對台軍售案，內容包括M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、反裝甲型無人機飛彈系統等8項，顯示美方持續強化台灣防衛能力的決心。

