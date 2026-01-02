北京邀李在明總統作客 搶在日韓峰會前拉攏南韓

南韓總統李在明和中國國家主席習近平兩個月內兩度會面，交流密切引人遐想。（圖說來源/李在明Facebook)

南韓總統李在明近日將啟程訪問中國，藉此修復中韓經濟關係，有鑑於中國和日本近期外交關係陷入僵局，北京政府為孤立日本不排除藉此機會進一步拉攏南韓。

在日韓峰會前，搶先中韓領導人會談

李在明預定1月4日起前往中國進行為期3天的訪問 ，此為時隔6年南韓元首首度前往中國，也是李在明去年6月上任後首次訪中。此行主要目的是促進雙方經濟交流，值得注意的是，李在明短短兩個月之內與中國國家主席習近平兩度會面，互動相當密切，中韓背後的盤算引人側目。

《路透》（Reuters）的分析認為，中國趕在李在明赴日本訪問之前邀請他，顯然是一場精心的佈局，凸顯北京方面熱切希望鞏固與南韓的關係。中國與日本的關係正處於多年來最低的冰點，起因是日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）11月初一席「台灣有事」，日本可能軍事捍衛領土的一席話。

南韓外國語大學政治經濟學教授 Kang Jun-young表示，中國希望比過去更進一步強調南韓重要性，在戰略上顯然有所盤算，北京可能認為在日本和南韓再度舉行峰會前，搶先邀請李在明訪中，對中方更有利。

中國試圖拉攏南韓，李在明是否選邊站備受關注

南韓前任總統尹錫悅優先加強與美日的國防、經濟關係，也曾批評中國不當處理台灣關係的方式，一度讓中韓關係出現裂痕，現任執政者顯然希望調整前朝的立場，試圖維持各方平衡。李在明去年曾表示，中國是南韓最大貿易夥伴，會致力於恢復兩國關係，不過在中日外交爭端上，南韓不會選邊站。但從一些跡象看來，李在明似乎更傾向與中國合作。

事實上，中韓之間也存在一些爭議，中方雖頻頻示好，即便南韓欲拒還迎，確實要站隊中國似乎有困難度。原因之一是美國仍是南韓的主要盟友，中國卻不斷與美國唱反調，現在中國希望加強與南韓關係，讓南韓的立場顯得尷尬。

最難解的問題將是中國與北韓密切的政經關係，擁核自重的北韓被視為區域內的不定時炸彈，而美國派遣約2萬5800名軍人駐紮南韓，以應對來自北韓的任何威脅。專家認為，李在明與習近平會面討論的重點之一，可能包括說服中國牽線促成南北韓對話，對此北韓冷回應，把李在明稱為「偽君子」和「好戰份子」。

李在明訪中傳將促進科技交流

除了政經政策交流之外，據悉李在明訪中還將探討娛樂和科技產業等領域的議題。2017年美國在南韓部署可攔截彈道飛彈的「薩德」系統，不僅引來中國反彈，中國更對演藝界發動「限韓令」，禁止韓國流行音樂（K-pop）內容傳播，李在明此行據傳也有意為此解套。

李在明和中方也將討論重要礦石和綠色產業領域等科技和供應鏈的合作。南韓一半的稀土供應來自於中國，稀土是半導體製造關鍵原料，中國市場則是南韓晶片出口最大市場，約佔晶片出口的三分之一。專家認為，此次訪問也可能促進雙方在人工智慧（AI）和其他先進技術領域的合作。

