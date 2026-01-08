北京還沒點頭 輝達要求中國H200訂單「全額預付、不准反悔」

輝達晶片示意圖。路透社



路透社今日（1/8）引述兩名知情人士透露，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）已要求中國客戶預付全額款項，才能購買該公司的H200晶片，以避免北京當局是否批准出貨的不確定性風險。

知情人士指出，輝達祭出異常嚴格的條款，要求下訂須全額付款，且不得取消訂單、要求退款或更改配置。其中一位人士補充說，在特殊情況下，中國客戶可以提供商業保險或資產抵押，作為現金付款的替代方案。

知情人士表示，輝達過去對中國客戶的標準合約雖然也有包含預付款項的要求，但有時會允許客戶支付訂金而非全額預付。然而，出於中國監管部門是否核准H200晶片出貨的情況尚不明朗，輝達此次在執行條款時格外嚴格。

知情人士還透露，因中國監管部門仍在決定每間公司在訂購H200晶片時，須同步採購一定數量的國產晶片，北京當局已在近日要求部分中國科技公司，暫停採購H200晶片。美國科技新聞媒體The Information稍早已率先披露這項消息。

據路透社上月報導，中國科技公司已訂購超過200萬套H200晶片，每組定價約2.7萬美元（約合85萬台幣），數量超過輝達現有70萬套庫存。儘管華為等中國晶片製造商已開發出「昇騰910C」等晶片，但在大規模訓練先進AI模型方面，其性能仍落後於H200晶片。

輝達執行長黃仁勳週二（1/6）在美國消費性電子展（CES）表示，中國市場對H200晶片的需求依然強勁，公司已「啟動供應鏈」提升產能。輝達將中國公司的採購訂單視為官方批准訊號，並不期待北京方面會發布任何正式公告。

川普政府去年底批准向中國出口H200晶片，大幅度調整此前對先進AI硬體的禁令，但科技公司須向美國政府上繳25%收益分成。美國仍在審核H200晶片的出口許可，並未訂下明確的時間表。

