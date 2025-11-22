北京錫安教會18人遭起訴 牧師之女在美國會作證籲營救

北京錫安教會創辦人金明日，2018年8月在位於北京的教會佈道。美聯社資料照片



中國北京錫安教會18 名牧師和工作人員近日遭正式逮捕，面臨最高三年刑期。教會創辦人金明日牧師之女週四（11/20）在美國國會出席聽證會，呼籲營救她的父親。

美聯社報導，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）週四在舉行聽證會，主題為「中國的宗教戰爭：對宗教自由的威脅及其對美國的重要性」。金恩惠（Grace Jin Drexel）出席作證時表示，她的父親金明日牧師（Ezra Jin Mingri）本週與北京錫安教會的十多名牧師與工作人員同遭正式起訴。他們是在10月遭拘捕，這也是中國對單一教會最大規模的鎮壓行動之一。

北京錫安教會是未向中國官方註冊的大型家庭教會。中國共產黨秉持無神論，要求信徒只能在官方註冊的教會中敬拜。

住在美國的金恩惠說：「我父親創立錫安教會，是為了自由敬拜，讓上帝而非國家成為教會唯一的領袖，這也是全球許多基督徒的追求。」但她指出，錫安教會信徒「備受騷擾、威脅與審問」。

她呼籲CECC成員「善用你們手中的權力，不要忘記我們」。

10月中旬，北京錫安教會近30人被捕，之後有部分人員陸續交保，僅3人無條件獲釋。目前仍有18人被關押在廣西北海的看守所，並於11月18日遭正式批准逮捕，罪名均為「非法利用信息網絡罪」，最高可判刑3年。

美聯社報導，一位不具名的白宮官員表示，川普已得知錫安教會領袖被拘押一事，「會永遠為全球的宗教自由發聲」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇週五回應稱，中國政府「依法管理宗教事務，保障公民宗教信仰自由與正常宗教活動」，「我們堅決反對美方以所謂宗教問題為藉口干涉中國內政」。

川普日前曾對基督教徒遭迫害表示關注，但焦點放在奈及利亞。他11月初在社群媒體表示，基督宗教在奈及利亞正受到「激進伊斯蘭分子」的「生存威脅」，並稱已要求五角大廈為可能出兵展開規劃。

金明日10月自廣西北海的住所被帶走後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾呼籲北京釋放他與其他教會領袖。

盧比歐表示，這次鎮壓再次顯示中共「敵視那些拒絕黨國干預、選擇在未註冊家庭教會敬拜的基督徒」。

