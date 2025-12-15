北京開放機關餐廳「低價餐」吸引北京青年

北京「AI餐廳」用機器研發三百多種料理。（圖／TVBS）

北京市近期宣布開放公部門員工餐廳供一般民眾用餐，成為年輕人新興打卡地點。這項政策不僅讓氣象局、衛健委、廣電局及農科院等機關食堂對外開放，還引入高科技設備提升用餐體驗。其中一家位於北京胡同內的AI餐廳尤其引人注目，該餐廳斥資約台幣100萬元引進AI設備，能在幾秒內計算菜品重量與熱量，並由AI炒菜機負責烹飪，已研發超過300種料理，吸引許多好奇的北京青年前來體驗。

在這座結合傳統建築與現代科技的北京平房小院食堂，每到午餐時間就有大量年輕上班族排隊等候。這家餐廳的夾菜區配備先進的AI設備，顧客只需將想要的菜品放上餐盤，系統立即測出重量並計算價格，同時顯示食物的卡路里含量，讓消費者能清楚了解自己的消費金額和攝取的熱量。一位北京上班族表示，AI食堂的噱頭很吸引人，不過菜品對他來說有點辣。

廚房內，兩台AI炒菜機負責核心烹飪工作。另一位北京上班族分享，他是第一次來這家餐廳，主要是因為好奇北京開放的八家機關食堂中，這家以機器人炒菜的AI食堂特別引人注目。

所謂「機關食堂」指的是大陸公部門的員工餐廳，普遍提供價格合理且衛生有保障的餐點。近期對外開放的衛健委科研所餐飲中心，自助餐價格為30元人民幣（約台幣135元），可選兩葷四素三主食，配菜和米飯不限量供應。一位北京民眾認為，機關食堂之所以吸引年輕人，主要是因為大家覺得這裡更乾淨、更衛生。

衛健委科研所餐廳每日平均接待約200位顧客，其中超過一半是附近居民和上班族。北京市政府表示，開放包括氣象局、廣播電視總局和農科院等員工餐廳，可減少30%的閒置資源，讓民眾不必成為公務員也能享用「公家飯」。

