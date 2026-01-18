北京降今年首場「初雪」遊客興奮拍京城雪景

遊客興奮拍京城雪景。（圖／東森新聞）





中國大陸迎來新一波寒潮，部分地區氣溫可能驟降20度，17號晚北京落下2026年的首場初雪，整個北京城白雪一片，不少遊客把握這難得的冬日雪景，不過下雪要爬長城，可能沒那麼容易，只能變成連滾帶爬。

北京著名景點天壇上被撒上一層浪漫糖粉，2026年北京迎來首場初雪對遊客來說更是難得。

北京特派記者劉依晴說：「17號傍晚北京下雪之後，現在已經成為一片銀白世界，雖然氣溫只有零下6度，但還是吸引很多民眾，來天壇打卡賞雪。」

廣告 廣告

內蒙遊客：「今天挺罕見的吧，挺幸運能看到北京的雪景，然後能在天壇公園，然後來拍美照。」

四川遊客：「就很少看到，所以我來這更開心，就是很巴適（很棒），特別美很震撼很壯觀。」

雖然寒冷但人潮不減，許多遊客把握機會要來拍專屬北京的冬日雪景，因為雪花紛飛覆蓋整個北京城，雪中的故宮夜景莊嚴又帶點詩意，白雪靄靄飄落在紅牆上替紫禁城妝點些許夢幻，彷彿一秒穿越時空，不過如果是要登山爬長城，這樣的低溫冰雪可就沒那麼浪漫，爬長城的遊客喊著要「往回走」。

上山遊客緊抓兩側欄杆，但雙腿就是不聽使喚一直打滑，想要下山更快了直接慌慌張張連滾帶爬，因為地面宛如滑冰場，不論長城多麼壯觀險峻，這一刻眼裡只有腳下站穩才是重點。

新一波寒潮中國大陸多地開啟速凍模式，可能出現入冬以來最強的雨雪天氣，部分地區最大降溫達20度，不過還是有許多人發揮創意雪中做樂，北京什煞海就有民眾利用機器狗化身雪橇犬，四輪機器狗在冰上行走必須裝上「防滑鏈」，後面拖行一名成年男子坐在雪橇上看起來好像有點打滑吃力，逗趣景象也成為冰面上的吸睛焦點。

更多東森新聞報導

東森陪你跨年／北京零下10度慶跨年 點亮「長城」巨龍燈光秀

不斷更新／冷氣團發威！嘉明湖下雪 銀白雪景美翻了

時代眼淚！ 「白雪大舞廳」吹熄燈號 舞廳文化走入歷史

