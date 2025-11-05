北京降低部分美國農產品關稅

（德國之聲中文網）中國國務院關稅司11月5日宣布，自11月10日起，將取消對部分美國農產品最高15%的關稅。但是，對美國大豆將繼續征收13%的關稅。

此外，今年初對所有美國產品征收的10%關稅也將維持，——這是對美國“解放日”關稅的回應。

4月對美國產品征收的24%的額外關稅則暫停一年。

北京策緯咨詢公司（Trivium）的埃文·羅傑斯·佩伊（Even Rogers Pay）表示：“總體來說，雙方迅速采取步驟落實約定，是很高的信號。這顯示出，約定可能會得以維持。”

美國大豆仍太貴

不過，由於對美國大豆征收的關稅仍為13%，貿易商表示，美國大豆仍比巴西大豆更貴。

特習會後，白宮宣布，中國將在2025年最後兩個月購買至少1200萬噸美國大豆，並在未來三年每年至少購買2500萬噸美國大豆。

北京尚未證實這一數字。與此同時，中國進口商最近購買了20船巴西大豆。

不過，在特習會前夕，中糧集團購買了今年首批美國大豆，被視為作出善意姿態。

李成鋼會晤美國農貿代表團

周二，中國商務部副部長、貿易談判代表李成鋼在北京與美國農產品貿易代表團會晤。

李成鋼稱中美“互為重要的農產品貿易伙伴”。但他同時表示，今年以來中特習會美農產品貿易出現了一些波動，“根源在於美方的單邊關稅措施”。

李成鋼稱，希望美方與中方一道，著眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍。

中國商務部周三還表示，將取消或暫停一年實施部分非關稅反制措施，包括3月和4月針對一些美國實體的出口管制措施。

（路透社、法新社）

作者: 德才