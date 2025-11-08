北京飛雪梨票價驚見「−187元」？訂票平台解釋了

部分訂票平台在呈現航班票價時，存在不含稅票價與含稅總價的差異。（示意圖／達志／美聯社）

買機票注意了！有大陸網友6日在訂票平台上查詢發現，12月18日從北京飛往雪梨的航班竟顯示人民幣−43元（約合新台幣−187元）的票價，令他大感意外。然而，第2天，訂票平台客服向陸媒解釋稱，−43元僅為不含稅的票價，實際結算時還會計入稅費，因此最終價格會高出許多。

據陸媒《極目新聞》報導，客服消息透露，目前這趟航班的含稅票價最低為1,256元（約合新台幣5,465元），但稅費的具體計算方式並未在系統中詳細展示。

（圖／翻攝自《極目新聞》）

《極目新聞》記者進一步注意到，這趟航班由馬來西亞「亞洲航空」（AirAsia，簡稱亞航）承運。該網友在篩選機票時選擇了「不含稅價」選項，因此系統顯示的票價為−43元。但當他進入結算頁面時，系統自動加上了1313元的稅費，使得最終總價達到1270元（約合新台幣5,526元），讓不少消費者感到困惑。

7日下午，《極目新聞》記者以消費者身份在「攜程平台」選擇了同1天的同1趟航班，發現不含稅票價最低僅為2元，但平台提供了2種稅費選項，分別為1252元和1315元。計算後，單人含稅總價最低的價格為1256元。

而在「飛豬平台」上，1位成人票價顯示為19元，稅費為1249元，疊加優惠後的含稅價格同樣為1249元（約合新台幣5,435元）。另一方面，馬來西亞亞航微信小程式上的顯示則略高，基礎票價為15元，稅費及附加費合計1308元，最終總價為1323元（約合新台幣5,757）。

對此，「攜程平台」客服提醒，平台上顯示的−43元或其他不含稅票價僅供參考，消費者應以結算頁面的最終含稅價格為準。此外，該航班規定全程不退票，改期費用則從1100元起，具體規則可在訂單詳情中查詢。

這一票價現象反映出部分訂票平台在呈現航班票價時，存在不含稅票價與含稅總價的差異，提醒消費者在網上購票時應仔細核對結算頁面，以免被表面低價誤導。

