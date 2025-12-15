北京首度制裁日軍重量級前將領！岩崎茂獲聘行政院顧問被針對

前日本自衛隊統合幕僚長、中華民國行政院政務顧問岩崎茂。（圖／達志／美聯社）

中國大陸外交部今（15日）表示，北京已對前日本自衛隊統合幕僚長、中華民國行政院政務顧問岩崎茂實施制裁，指控他「與台灣分裂勢力勾連」，標誌著北京首次針對具高度知名度的日本人士採取此類行動。

據《南華早報》報導，此舉是在北京今年3月就岩崎茂獲聘為我行政院政務顧問一事，向東京提出嚴正交涉之後作出的回應。岩崎茂為退役的四星空軍上將，曾擔任航空幕僚長。

大陸外交部聲明指出，相關「反制措施」包括凍結岩崎茂在中國境內的動產、不動產以及其他類型財產；中國境內的組織與個人亦被禁止與岩崎茂進行交易、合作或其他任何形式的往來。此外，岩崎茂將被禁止申請簽證或入境中國大陸、香港與澳門。

聲明指出：「岩崎茂公然與『台獨』分裂勢力勾連，嚴重違反1個中國原則和中日4個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國的主權和領土完整。」陸外交部表示，相關制裁自15日起正式生效。

此項制裁正值北京與東京，因日本新任首相的言論而陷入外交衝突之際。日本首相高市早苗於今年11月7日在國會表示，若中國人民解放軍攻擊台灣，可能構成對日本的「存立危機事態」，暗示日本自衛隊可能出動介入。

這番言論引發北京強烈不滿，中方多次要求高市撤回相關說法，並重申日本在1972年簽署的《中日建交公報》文件中，對台灣問題的立場。高市早苗近幾週已陸續放軟姿態，但仍未撤回相關言論。

9月8日，北京才剛對63歲的中國裔日本維新會參議員石平，祭出類似的制裁。陸外交部當時稱，石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日4個政治文件精神和1個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

