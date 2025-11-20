北京正走入繽紛多彩的秋天，這場秋意由銀杏、梧桐、及楓葉的變色依序拉開了浪漫的序幕；正如林語堂在《京華煙雲》中的描繪：「北平的秋色如陳年花雕，醇厚而令人微醺。西山紅葉與金色銀杏交織成古都最華麗的錦緞。」十一月初的日子，全市的銀杏葉都已變得金黃並已逐漸開始落葉，樹梢及地面鋪著一層金光讓路人、遊客忍不住拿出手機不停地抓拍。網路會告訴你觀賞杏黃的最佳地點：釣魚台國賓館、地壇公園等。其實，十一月初，金黃的銀杏幾乎處處有。難怪郁達夫曾說北京：「秋天，在哪兒都是好的。」

銀杏正黃，不過可能很快就會落盡。即將上場的是梧桐葉的染黃與楓紅的撒落。北京梧桐樹變色的季節大約略晚於銀杏。梧桐葉由青翠轉變為金黃、火紅、然後褐色，有些與銀杏交織再一起，構成獨特的秋日畫卷。

北京的賞楓季已經登場。賞楓的地點很多，香山公園應該是公認的最佳地點。《京華煙雲》中說的西山紅葉即是香山的楓紅。在清代，北京西北邊的皇家園林由圓明園、頤和園、一路沿伸到香山。頤和園內的皇家建築是光緒年間慶賀慈禧太后六十大壽時重建的，香山公園內的勤政殿則是改革開放後重建的。

一般去香山公園賞楓的建議路線是東門進北門出。出了北門可見左手邊的香山碧雲寺。碧雲寺坐落於香山東麓，是一座依山而建、層疊而上的古剎。寺院沿中軸線逐級攀升可達菩薩殿。菩薩殿後即國父孫中山先生紀念館。

民國13年11月，孫中山先生應北洋政府邀請北上討論國是，隔年3月12日逝世於北京鐵獅子胡同行轅，後移靈至北京中山公園，並於4月2日移往碧雲寺暫厝於普明妙覺殿直至18年5月才移靈至南京中山陵。此後，普明妙覺殿即闢為孫中山紀念堂。紀念堂正殿中間展示孫先生雕像，右側展示了孫中山致蘇聯遺書及其逝世後蘇聯贈送的玻璃蓋金屬棺，此棺送抵北京時孫中山已入殮，因此未被使用。正殿左側展示國父遺囑及少量的遺物。偏殿則展示孫先生生平事蹟。

孫中山紀念堂後方為金剛寶座塔，寶座塔既是清代石雕藝術的巔峰之作，更是俯瞰香山紅葉的絕佳觀景台，於此可見金黃的銀杏與漫山紅葉交織，北京秋天的繽紛與浪漫，在此可一覽無遺。

碧雲寺不僅是香山秋韻的點睛之筆，更是北京人文記憶中一片不可複製的寂靜菩提。