北京駐港國安公署：境外勢力「以災阻選」徒勞無功 難擋「高品質民主發展」

香港7日舉行立法會換屆選舉，港警在街頭維持秩序。美聯社



香港立法會昨天（12/7）完成換屆選舉，北京駐港國家安全公署今（12/8）祝賀選舉「成功舉行」，並稱無論「反中亂港分子」或「外部干預勢力」，都無法阻擋香港「高質量民主發展」，無法改變香港「由治及興」之大勢。

本屆立法會選舉在登記選民減少的情況下，投票率為31.9%，為歷來第二低，較2021年上屆選舉高出1.7個百分點，但投票人數減少3.3萬；廢票率則達3.12%，為歷來新高。

北京駐港國安公署以「發言人」名義在官網發文表示，這次選舉是香港特區全面落實「愛國者治港」原則、完善選舉制度、邁入「一國兩制」實踐新階段的重要民主實踐，為鞏固香港特區「良政善治」、促進「高品質發展」創造了有利條件。

文章稱，許多「愛國愛港力量」踴躍參選，「社會各界積極響應」。文章稱讚香港特區政府，在大埔宏福苑火災後「團結帶領各界眾志成城、抗災救災、共克時艱」，統籌推進救災善後與選舉如期舉行。

文章提到，在選舉期間，「境外敵對勢力」與「反中亂港分子」仍不斷攻擊、抹黑選舉制度與參選人，謀取「以災阻選」的政治目的，充分暴露其「逢選必鬧」、「借災生事」的醜惡嘴臉。

文章讚許特區執法機關制止並拘捕多名涉嫌「借災生事、生亂及干擾破壞選舉」的人員，為選舉能如期舉行創造了有利條件。

文章稱，選舉結果充分表明，隨著「一國兩制」制度體系的不斷完善，在國安法治的護航下，香港正在加速走出「泛政治化泥沼」，社會對「保安全、求發展」的共識不斷凝聚。

文章又指，任何干擾、破壞立法會選舉的企圖，不論是「反中亂港分子」，或是「外部干預勢力」，都注定徒勞無功。都無法阻擋香港「高品質民主發展」的步伐，也無法改變香港「由治及興」的大勢。

香港廉政公署昨表示，已有4名男子因涉嫌在社群媒體「公開煽惑他人不投票或投無效票」而被捕；另通緝一名24歲男子王浩天。路透社指出，香港自2020年起大舉實施「國家安全」相關法律後，過往約占選民6成的民主派支持者普遍抵制選舉，公開呼籲抵制投票則被視為犯罪。

