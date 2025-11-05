北京：台灣只能在「一中」前提下參加明年深圳APEC峰會

（德國之聲中文網）中國外交部新聞發言人毛寧周三（11月5日）在例行記者會上說，“在一個中國原則下作為地區經濟體參與APEC，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是中國台北參與APEC的政治前提。在這個問題上，中方的立場是明確和堅定的。”

中國國台辦發言人新任發言人張晗周三晚些時候也在北京表示，“作為明年亞太經合組織（APEC）活動的東道主，我們將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜。”

APEC會議是台灣能夠參與的少數幾個國際多邊會議之一。

台灣外交部長林佳龍周三接受媒體采訪時表示，去年APEC在秘魯開會時，中國爭取次年主辦權以書面承諾，支持台灣平等參與，特別是出席者安全。他強調，中國對於台灣明年赴深圳參加APEC峰會附加了條件，在國際上違反了當時的承諾。台灣將捍衛自身權利，也會協調理念相近國家加以反制。

多年以來，台灣以“中華台北”的名義參與APEC峰會的活動，為避免政治敏感問題，台灣總統從不出席這個系列的活動。目前，APEC成員國中沒有與台灣建立正式外交關系的國家。

中國上一次主辦APEC峰會是在2014年，當時，兩岸關系在馬英九總統執政期內比當下緩和得多，馬英九與北京簽署了具有裡程碑意義的《海峽兩岸經濟合作架構協議》(ECFA)，為台灣經濟帶來收益。即使在民進黨執政後，ECFA仍部分有效運作，台灣出口至大陸的產品仍享受關稅優惠，其總量佔台灣出口的約30%。

