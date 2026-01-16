北京「堅決反對」台美關稅協議 我外交部：中國無權置喙

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權干預他國主權行為。資料照，李佳穎攝



美國對台確定課徵15％上限對等關稅，且不疊加，中國外交部高喊「堅決反對」，中國駐美大使館更痛批美國「故意推進」與台灣的關稅談判，還說此協議「違反一中原則」，要求美國立刻撤回。我外交部今天（1/16）表示，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權置喙，言論凸顯其霸權心態。

外交部發布新聞稿表示，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊，順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，完成談判。外交部持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

針對中國外交部反對建交國與「中國台灣地區」商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，我外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

