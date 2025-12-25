北京「武統台灣4方案」！五角大廈報告曝

▲美國五角大廈在年度報告中，揭露了一旦北京決定採取軍事行動，可能考慮的4種軍事方案。圖為中國解放軍094A型​​​​​​​核動力彈道飛彈潛艦。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國國防部（又稱戰爭部）23日發布「提交國會的年度報告：中國軍事與安全發展」，針對北京軍事實力進行最新評估，指出中國大力推動軍事現代化，在網路、太空和核能關鍵戰略領域提升了自身能力，最高軍事戰略的核心目標是要壓倒美國，短期目標則是在2027年具備奪台能力。報告中也揭露了一旦北京決定採取軍事行動，可能考慮的4種軍事方案。

根據五角大廈官方報告，在過去一年，解放軍持續針對這些軍事方案的關鍵行動展開演練，而中國領導人可能考慮的4種軍事方案如下：

廣告 廣告

低於戰爭門檻的脅迫行動

北京可能正在考慮結合不斷升級的軍事壓力與其他國家力量元素，以迫使台北屈服，從而實現統一。中國可以在對台灣的有限戰役中運用一系列破壞性、懲罰性和致命性的軍事手段，並與經濟、資訊和外交壓力互相協調。

此類戰役可能涉及網路攻擊、電子攻擊，或對台灣的政治、軍事和通訊基礎設施的常規打擊，以製造恐懼並削弱公眾對台灣防禦能力的信心。此戰役的目標是迫使台灣政府在北京的條件下進行統一談判。

北京可能認為這種方式比常規軍事戰役奪取台灣的成本更低。然而，此類戰役的成功高度取決於台灣的韌性和抵抗中國脅迫的意志，以及美國和其他國家的外部支持。此類策略缺乏直接採取軍事行動的決定性效果，因此對北京來說也存在嚴重缺點。

聯合火力打擊行動

中國可能使用精確導彈和空襲打擊關鍵政府和軍事目標，包括空軍基地、雷達站、導彈、太空資產和通訊設施，以削弱台灣防禦、斬首其軍事和政治領導層，或破壞公眾抵抗的決心。

在聯合火力打擊行動中，解放軍可能會運用自身的情報、監視與偵察（ISR）能力來提供戰損評估，以支持遠程火力打擊，但由於此類行動所需的複雜跨軍種協調，解放軍可能難以在短時間完成任務，以提出再次攻擊的建議。

雖然解放軍已經演練過聯合作戰，但聯合火力打擊戰役需要解放軍各軍種和作戰群之間的密切協調，解放軍可能在有效協調多軍種打擊方面面臨挑戰。

聯合封鎖行動

中國可能對海上和空中交通實施封鎖，切斷關鍵進口以迫使台灣投降。解放軍可能會部署空軍和海軍力量進行數週或數月的封鎖行動，同時進行導彈打擊並可能奪取台灣離島，以試圖迫使台灣談判或投降。

中國也可能會同時進行電子戰、網路攻擊和資訊作戰，以進一步孤立和削弱台灣，並控制國際社會對衝突的敘事。

聯合登島作戰

對台灣的兩棲入侵將涉及高度複雜的三維攻擊，包括多個精心協調的行動。其目標是突破台灣的岸防，建立灘頭陣地，讓解放軍集結足夠戰鬥力以奪取關鍵目標或領土，從而迫使統一。

大規模兩棲入侵將是解放軍最複雜和困難的軍事行動之一，需要達成並維持空海優勢，並快速集結和維持其部隊。此類方式對中國來說既存在巨大風險，也提供了迫使台灣統一的最具決定性潛在選項。

雖然北京可能偏好不那麼戲劇性的選項，但他正在為聯合登島戰役做準備，並可能判定這是迫使統一的唯一謹慎選項。並不清楚北京是否已在評估其他統一方案的實施可行性，但在其他選項的決策空間受限的情形下，聯合登島戰役可能會變成越來越有吸引力的選項。

五角大廈總結表示，北京正在持續努力，不僅僅是阻止台灣宣布獨立，而是更進一步，試圖對台北施加持續的壓力，並結合正面誘因，以在北京的條件下實現統一。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

百枚飛彈就位！中國核武擴張「全球最快」 專家：北京拒戰略劣勢

路透曝美戰爭部報告：中國2027年前具備「攻台取勝」軍事能力

美戰爭部報告「中國2027年具奪台能力」？揭仲：若美軍介入難達成