北京「禁日令」人民受的了？謝金河揭數據：擋不住中國人到日本玩的衝動

中日近期局勢緊張，先是中國駐大阪領事薛劍揚言「斬首高市」，後有日本首相高市早苗表態相挺「台灣有事」，引起中國政府炸鍋，更發布「避免赴日旅行」通知，等同軟性禁日令。對此，財信傳媒董事長謝金河直言「中日走在歴史分叉點上」，同時也提到中國祭出凍結旅行令，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。​

謝金河表示，這幾天中日兩國交惡，起因於中國的大阪總領事薛劍發表要「斬首首相」的言論，中國戰狼再起，先是祭出凍結旅行令，然後展開黃海演習，這些手段台灣都很熟悉，日本可能很不習慣。

謝金河指出，中國能不能長期禁止中國人不到日本旅遊？我們來看幾個數字，2024年到訪日本的外國旅客3687萬人次，其中南韓881萬人次、中國698萬人次，台灣居第3位是604萬人次，往後是美國的272萬及香港的268萬。

謝金河續指，今年前9月到訪日本的外國旅客，中國人躍升第一，有748.7萬人次，比去年同期增加43.7%；南韓679萬人次，年增率5%；台灣是503.6萬人次，成長9.8%。不過根據統計資料，台灣人7到9月在日本消費支出逾600億台幣，勇奪第一。



謝金河提到，前日本首相安倍晉三剛剛上任時，除了射三箭，還有一個目標是服務業出口，希望在2022年東京奧運會時，讓到訪日本的外國旅客達4000萬人次，今年看起來會達標。「即便中日衝突加劇，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。」



謝金河強調，日本人一向內斂、含蓄，「這次顯然是被激怒了！」高市從登上自民黨總裁，就職典禮致辭時即表示將強化日本軍備，重視供應鏈安全、重返半導體產業，這次他從日本帶回的《東洋經濟》整本都在介紹日本的防衛產業，同時日本軍工股及半導體供應鏈股價全面大漲，看起來日本是有備而來。



謝金河直言，中日交惡，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）又在X上「感謝中國進一步深化美日深厚友誼」，這場中日交惡的戲碼，將牽動美、日、中、東北亞及台日關係的重大變化。

