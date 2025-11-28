「北京2027完成武統準備」講稿被修改挨轟 陳水扁聲援：避免誤解哪裡錯了？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前稱「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，引發討論。事後，總統府將官網上的致詞內容更改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」，但仍被外界批評。對此，前總統陳水扁今（28）日表示，為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？

前總統陳水扁今（28）日表示，為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？（資料照）

針對賴清德稱「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，有媒體報導賴清德證實中共將在2027攻台，總統府澄清此為錯誤的片面解讀。不過，總統府官網、賴清德臉書也被發現悄悄修改演講稿，引起媒體人黃揚明批評「中午說的話晚上就否認了」。他也嘲諷賴清德「當個讀稿機總比製造麻煩好」。

陳水扁透過臉書解釋，賴清德指的是2027年完成「武統台灣」的準備，卻被部分媒體片面錯誤解讀為，2027年要完成對台動武，總統府當然要公開澄清以正視聽。

陳水扁提出，在他總統任內掌握了中國對台動武三階段任務準備的情資，包括在2007年前，完成全面應急作戰能力的準備；2010年前，完成大規模作戰能力的準備；2015年前，完成決戰決勝作戰能力的準備。

陳水扁續指，後來國防部2018中共軍力報告也說，2020年前完成對台全面用武作戰準備，以上有關來自中國軍事威脅的戰略意涵都是這樣看待的。陳水扁說，總統府事後稱「完成…的準備」與賴總統說「完成…為目標」，指的是一樣的東西。為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？

